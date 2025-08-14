Apple TV: A17 Pro für neues Modell und iTunes-Apps ausblenden

Das kommende Betriebssystem für Apple TV glänzt weniger mit großartigen neuen Funktionen, sondern kümmert sich vor allem um brauchbare Verbesserungen im Bereich der Benutzerführung und Bedienung. Beispielsweise wird jetzt direkt beim Aktivieren des Geräts eine Profilauswahl angezeigt, was allerdings nur in Haushalten nützlich ist, die Apples Set-Top-Box mit unterschiedlichen Nutzerprofilen verwenden. Ansonsten lässt sich die Anzeige auch permanent deaktivieren.

Beim Ausprobieren macht das gesamte System einen runderen Eindruck auf uns. Gefühlt hat Apple auch mehr Liebe in Bildschirmmeldungen und die Lokalisierung des Systems gesteckt. Mit der in dieser Woche für Entwickler veröffentlichten Beta-Version von tvOS 26 ist nun noch eine Funktion hinzugekommen, die eigentlich mehr als überfällig war. So lassen sich jetzt die seit den Anfangszeiten von Apple TV vorhandenen Symbole für die Apple-Anwendungen „iTunes-Filme“ und „iTunes-TV-Sendungen“ vom Home-Bildschirm der Set-Top-Box entfernen.

Die entsprechende Option findet sich nach dem Update auf die neueste Testversion von tvOS 26 im Einstellungsbereich „Apps“. Dort findet ihr eine Unterrubrik mit Namen „iTunes-Filme und TV-Sendungen“, in der sich nun ein zusätzlicher Abschnitt mit Namen „Home“ befindet. Für beide Apps steht an dieser Stelle jeweils separat die Möglichkeit zur Verfügung, die Anzeige auf dem Home-Bildschirm zu unterdrücken.

Neues Apple TV 4K soll A17-Pro-Prozessor erhalten

Wir haben ja bereits mehrfach darüber berichtet, dass noch in diesem Jahr eine neue Version von Apple TV erscheinen soll. Mittlerweile haben sich die Hinweise darauf verdichtet und es sind auch erste Hinweise auf den darin verbauten Prozessor aufgetaucht.

Dem Apple-Blog MacRumors zufolge finden sich im Quellcode der Beta-Versionen von Apples Betriebssystemen Hinweise darauf, dass die kommende Generation von Apple TV mit einem Prozessor vom Typ A17 Pro arbeitet.

Der A17 Pro wurde ursprünglich für das vor zwei Jahren erschienene iPhone 15 Pro entwickelt. In der aktuellen Version von Apple TV ist noch ein Prozessor vom Typ A15 aus dem Jahr 2021 verbaut.