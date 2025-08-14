Neue Beta-Features und Gerüchte
Apple TV: A17 Pro für neues Modell und iTunes-Apps ausblenden
Das kommende Betriebssystem für Apple TV glänzt weniger mit großartigen neuen Funktionen, sondern kümmert sich vor allem um brauchbare Verbesserungen im Bereich der Benutzerführung und Bedienung. Beispielsweise wird jetzt direkt beim Aktivieren des Geräts eine Profilauswahl angezeigt, was allerdings nur in Haushalten nützlich ist, die Apples Set-Top-Box mit unterschiedlichen Nutzerprofilen verwenden. Ansonsten lässt sich die Anzeige auch permanent deaktivieren.
Beim Ausprobieren macht das gesamte System einen runderen Eindruck auf uns. Gefühlt hat Apple auch mehr Liebe in Bildschirmmeldungen und die Lokalisierung des Systems gesteckt. Mit der in dieser Woche für Entwickler veröffentlichten Beta-Version von tvOS 26 ist nun noch eine Funktion hinzugekommen, die eigentlich mehr als überfällig war. So lassen sich jetzt die seit den Anfangszeiten von Apple TV vorhandenen Symbole für die Apple-Anwendungen „iTunes-Filme“ und „iTunes-TV-Sendungen“ vom Home-Bildschirm der Set-Top-Box entfernen.
Die entsprechende Option findet sich nach dem Update auf die neueste Testversion von tvOS 26 im Einstellungsbereich „Apps“. Dort findet ihr eine Unterrubrik mit Namen „iTunes-Filme und TV-Sendungen“, in der sich nun ein zusätzlicher Abschnitt mit Namen „Home“ befindet. Für beide Apps steht an dieser Stelle jeweils separat die Möglichkeit zur Verfügung, die Anzeige auf dem Home-Bildschirm zu unterdrücken.
Neues Apple TV 4K soll A17-Pro-Prozessor erhalten
Wir haben ja bereits mehrfach darüber berichtet, dass noch in diesem Jahr eine neue Version von Apple TV erscheinen soll. Mittlerweile haben sich die Hinweise darauf verdichtet und es sind auch erste Hinweise auf den darin verbauten Prozessor aufgetaucht.
Dem Apple-Blog MacRumors zufolge finden sich im Quellcode der Beta-Versionen von Apples Betriebssystemen Hinweise darauf, dass die kommende Generation von Apple TV mit einem Prozessor vom Typ A17 Pro arbeitet.
Der A17 Pro wurde ursprünglich für das vor zwei Jahren erschienene iPhone 15 Pro entwickelt. In der aktuellen Version von Apple TV ist noch ein Prozessor vom Typ A15 aus dem Jahr 2021 verbaut.
Mit anderen Worten hat Apple kein Bock Gaming Ernst zu nehmen, sonst würden sie da kein 17 Pro einbauen.
Was auch richtig ist, weil dies vermutlich eh floppen würde.
Was hast du erwartet? Einen M4 Pro? Und dann soll der ATV weiter für unter 200€ angeboten werden? Oder soll Apple daraus ein 1000€ Produkt machen, das die wenigsten kaufen werden, weil sich die wenigsten für die Hand voll Spiele interessieren?
Es soll doch auch Audio Passthrough kommen oder? Das wird sicherlich mein persönliches Highlight werden.
Hä? Sollte das keine Gaming Konsole werden? Ich habe jetzt mindestens mit M2 gerechnet, eher M3.
Gerüchteküche behauptet alles nur damit du klickst.
Apple sollte endlich mal die Mediathek verbessern – mit Möglichkeiten von Ordnern!
Man könnte damit die Filme per TV umordnen. Nach persönlichen Präferenzen.
Das vermisse ich seit je her!
der A19 Pro wird dann im Apple TV Pro verbaut ;) gibt ja auch die PS5 Pro
M2 wäre quatsch weil kein Raytracing Support
Endlich kann man die iTunes Apps zumindest ausblenden.
Werden die eigentlich in irgendwelchen Ländern noch genutzt, weil Apple die nicht komplett entfernt?
Wobei Apple die Apps je nach Land sogar ausblendet, z.b. wird die TV-Shop App mit einem österreichischen Account nicht angezeigt.