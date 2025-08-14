Was macht Amazon mit Retouren und defekten Produkten?

Amazon tritt der Kritik entgegen, dass zurückgesandte Artikel oft einfach entsorgt würden, anstatt sie weiterzuverkaufen oder wiederzuverwenden. Der Konzern hat nach eigenen Angaben verschiedene Programme etabliert, um den Umgang mit zurückgesendeten und unverkauften Waren zu optimieren. Ziel sei es, möglichst viele Produkte erneut in den Verkauf zu bringen, anstatt sie zu entsorgen.

Prüfung entscheidet über Weiterverwendung

Ein Großteil der Retouren in Europa und den USA werde nach einer Prüfung wieder als Neuware verkauft. Voraussetzung ist, dass die Artikel unbenutzt und in einwandfreiem Zustand sind. Ergänzend nutze man die von vielen Lieferanten angebotene Möglichkeit, Überbestände an diese zurückzugeben.

Geöffnete und nur wenig genutzte Produkte würden, falls nötig, repariert und anschließend zu reduzierten Preisen angeboten. Dies geschehe über die Plattformen Amazon Retourenkauf (ehemals „Amazon Warehouse“ und Amazon Renewed. Laut Amazon wurden 2023 über zwei Millionen Artikel in Europa und den USA extern instand gesetzt, darunter vor allem Laptops, Tablets, Saugroboter und Kaffeemaschinen.

Abgabe an Restpostenhändler und Spenden

Für Waren, die nicht direkt über Amazon verkauft werden, kooperiere das Unternehmen mit Restpostenhändlern wie der Avides. Ein Teil der Produkte werde auch an gemeinnützige Organisationen gespendet, darunter internationale Hilfswerke und lokale Tafeln. Im vergangenen Jahr seien weltweit über 166 Millionen Artikel sowie das Äquivalent von 81 Millionen Mahlzeiten gespendet worden.

Produkte, die weder verkauft noch gespendet werden können, würden vorrangig recycelt. Gründe seien zumeist Beschädigungen, Ablaufdaten oder gesetzliche Vorgaben. Nur als letzte Option erfolge eine energetische Verwertung. Die Abfälle werden dabei zur Erzeugung von Wärme oder Strom genutzt. Dies sei allerdings die für das Unternehmen sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich am wenigsten attraktive Option.

Programme auch für Handelspartner

Wohlgemerkt betreffen all diese Punkte nur die von Amazon selbst angebotenen Produkte. Das Unternehmen bietet zwar auch für externe Verkäufer solche Wiederverwertungsprogramme an. Auch sie könnten vereinfachte und teils subventionierte Angebote nutzen, blieben jedoch für den Umgang mit ihren Produkten selbst verantwortlich.

Weiterführende Informationen zum Thema, darunter Antworten auf regelmäßig gestellte Fragen, hat Amazon hier zusammengestellt.