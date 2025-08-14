Wiederverkauf, Spenden und Recycling
Was macht Amazon mit Retouren und defekten Produkten?
Amazon tritt der Kritik entgegen, dass zurückgesandte Artikel oft einfach entsorgt würden, anstatt sie weiterzuverkaufen oder wiederzuverwenden. Der Konzern hat nach eigenen Angaben verschiedene Programme etabliert, um den Umgang mit zurückgesendeten und unverkauften Waren zu optimieren. Ziel sei es, möglichst viele Produkte erneut in den Verkauf zu bringen, anstatt sie zu entsorgen.
Prüfung entscheidet über Weiterverwendung
Ein Großteil der Retouren in Europa und den USA werde nach einer Prüfung wieder als Neuware verkauft. Voraussetzung ist, dass die Artikel unbenutzt und in einwandfreiem Zustand sind. Ergänzend nutze man die von vielen Lieferanten angebotene Möglichkeit, Überbestände an diese zurückzugeben.
Geöffnete und nur wenig genutzte Produkte würden, falls nötig, repariert und anschließend zu reduzierten Preisen angeboten. Dies geschehe über die Plattformen Amazon Retourenkauf (ehemals „Amazon Warehouse“ und Amazon Renewed. Laut Amazon wurden 2023 über zwei Millionen Artikel in Europa und den USA extern instand gesetzt, darunter vor allem Laptops, Tablets, Saugroboter und Kaffeemaschinen.
Abgabe an Restpostenhändler und Spenden
Für Waren, die nicht direkt über Amazon verkauft werden, kooperiere das Unternehmen mit Restpostenhändlern wie der Avides. Ein Teil der Produkte werde auch an gemeinnützige Organisationen gespendet, darunter internationale Hilfswerke und lokale Tafeln. Im vergangenen Jahr seien weltweit über 166 Millionen Artikel sowie das Äquivalent von 81 Millionen Mahlzeiten gespendet worden.
Produkte, die weder verkauft noch gespendet werden können, würden vorrangig recycelt. Gründe seien zumeist Beschädigungen, Ablaufdaten oder gesetzliche Vorgaben. Nur als letzte Option erfolge eine energetische Verwertung. Die Abfälle werden dabei zur Erzeugung von Wärme oder Strom genutzt. Dies sei allerdings die für das Unternehmen sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich am wenigsten attraktive Option.
Programme auch für Handelspartner
Wohlgemerkt betreffen all diese Punkte nur die von Amazon selbst angebotenen Produkte. Das Unternehmen bietet zwar auch für externe Verkäufer solche Wiederverwertungsprogramme an. Auch sie könnten vereinfachte und teils subventionierte Angebote nutzen, blieben jedoch für den Umgang mit ihren Produkten selbst verantwortlich.
Weiterführende Informationen zum Thema, darunter Antworten auf regelmäßig gestellte Fragen, hat Amazon hier zusammengestellt.
„energetische Verwertung“ klingt viel besser xD
Ich mache in letzter Zeit zunehmend die Beobachtung, dass die Flohmärkte mit Amazon Retouren überschwemmt werden. Die Händler machen dabei meist die Adresse des Kunden durch Schwärzen unkenntlich und geben die Pakete im Originalzustand als „Wundertüte“ ab. Da ist nichts durch Amazon geprüft worden!
In Osterholz-Scharmbeck stand vor einem DHL Shop ein großer Tisch voller ungeöffneter Amazon Versandtaschen. Die Adressen waren leicht überschrieben. Die Adressaten zu entziffern war wirklich kein Problem. Auf dem Schild über dem Verkaufstisch war zu lesen: „Trau dich. Amazon Retouren. 5 €“
hast du dich getraut ?
Ich habe es schon 2-3 mal gehabt das ich eine retour beantragt habe und den Artikel dann behalten durfte und mein Geld trotzdem erstattet bekommen habe. So schmeißt Amazon das nicht in den Müll sondern der Kunde :)
Ich finde es gut, dass die zurück gesendete Ware wieder verkauft wird aber diese Preisunterschiede zu neuen Artikel, ist einfach zu klein, da kaufe ich lieber ein neues Produkt.
Da gab es schon so viele Undercover Dokus da brauch man das Image-Washing nicht anschauen.
Das Witzigste ist doch die eBay Tasse beim dem Typen der den Deebot repariert :D
Oder ist das kein Foto das von Amazon gestellt wurde?
Was ich schon an kaputten Dinge von „Gebraucht – wie neu“ bekommen habe….
Aber, eh klar das sie nicht Personal (teuer) dafür abstellen wollen.
Schön wäre es die Retourengründe zu wissen.
Habe aber auch schon Dinge ohne Gebrauchsspuren bekommen.
Das schlimmste ist das Durcheinander bei der Auswahl des Retourenetiketts. Manchmal kostets was, manchmal nicht, manchmal kostet Packstation, manchmal Paketshop, oder umgekehrt. Und im Endeffekt ist es eh egal, weil man mit allen QR Codes überall abgeben kann. Das System sollte dringend überholt werden.
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass gebrauchte beziehungsweise neue Artikel sich nur unwesentlich im Preis bemerkbar machen.
Ich habe es auch schon gesehen, dass „gebraucht wie neu“ teurer war als neu, vor allem dann, wenn die Produkte gerade reduziert angeboten werden oder am Primeday.
Ich habe schon gute Schnäppchen gemacht. Teils mit Zustand „akzeptabel“, sich aber als Neuware anfühlt.