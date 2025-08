Apple TV 4K: Neue Version soll noch dieses Jahr erscheinen

Wartet ihr auf eine neue Generation von Apple TV? Angeblich sei eine Markteinführung noch in diesem Jahr geplant. Zuletzt ist es in der Gerüchteküche zu diesem Thema ja eher ruhig geworden. Das Apple-Blog MacRumors will jedoch aus verlässlicher Quelle erfahren haben, dass Apple eine Neuveröffentlichung noch für dieses Jahr plant.

Das neue 2025er-Modell von Apple TV soll dann die derzeit noch angebotene dritte Generation von Apple TV 4K ersetzen. Das aktuelle Modell ist seit November 2022 erhältlich und wurde damals mit leicht überarbeitetem Gehäuse in zwei verschiedenen Varianten eingeführt. Das 64-GB-Modell lässt sich nur per WLAN mit dem Netzwerk verbinden. Das größere Modell mit 128 GB Speicher kann alternativ auch über Ethernet in Netzwerke eingebunden werden. Wichtiger ist aus unserer Sicht zudem die Möglichkeit, die größere und zugleich teurere Version der Set-Top-Box auch als Thread-Schaltzentrale zu verwenden.

Schneller und frühestens im September

Wir gehen davon aus, dass Apple diesen für wenig versierte Nutzer kaum erkennbaren Unterschied im Bereich der Smarthome-Funktionen mit der kommenden Generation revidiert und künftig alle Apple-TV-Modelle mit Unterstützung für Thread-Netzwerke ausstattet. Darüber hinaus sind nach der dreijährigen Pause die üblichen Verbesserungen zu erwarten, das wären in erster Linie ein leistungsfähigerer Prozessor und womöglich auch die Unterstützung für neuere Netzwerkstandards – im Gespräch ist hier der Support für Wi-Fi 7. Vereinzelt ist auch die Rede davon, dass Apple die Geräte günstiger anbieten will, um stärker in Konkurrenz mit günstigeren Alternativen wie den Fire-TV-Geräten von Amazon zu treten.

Als frühester Termin für die Markteinführung gilt Apples iPhone-Präsentation, die in diesem Jahr am 9. September stattfindet. Wahrscheinlicher ist sogar ein späterer Termin, entweder gemeinsam mit neuen Macs im Oktober oder als separate Ankündigung noch kurz vor Jahresende.