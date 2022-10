Apple TV 4K: Ladekabel für Siri Remote liegt nur in Brasilien bei

Auf einen in diesem Zusammenhang interessanten Umstand macht uns ifun.de-Leser Carlos aufmerksam. Aufgrund der dort herrschenden gesetzlichen Vorgaben wird nämlich in Brasilien auch das neue Apple TV 4K wieder mit einem Ladekabel verkauft. Dort liegt anstelle des Lightning-Kabels nun ein USB-C-auf-USB-C-Kabel von Apple bei.

Insert

You are going to send email to