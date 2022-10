Samsung T7, Magnet-iPad-Ständer und USB-C-Ladegerät im Angebot

Die tragbare Samsung T7 SSD ist aktuell wieder zu attraktiven Preisen erhältlich. In der Version mit 1 TB Speicher kostet die Platte in Rot 88,99 Euro und für die Version mit 2 TB Speicher in Blau bezahlt man 169,99 Euro. Damit liegen die Preise jeweils deutlich unter den Angeboten des Herstellers, allerdings seid ihr mit Blick auf die Angebotspreis auf die genannten Farbvarianten beschränkt.

Die Samsung T7 eignet sich gleichermaßen als schnelles Backup-Medium oder für den Transport von Daten und die Nutzung unterwegs. Über USB 3.2 verbunden bringt es das interne PCIe-NVMe-Modul dem Hersteller zufolge auf sequenzielle Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s beim Lesen und bis zu 1.000 MB/s beim Schreiben.

Das Metallgehäuse soll die verbaute SSD weitreichend vor Beschädigungen schützen, so sind Samsung zufolge auch Stürze aus bis zu zwei Metern Höhe kein Problem für das Speichermodul. Mit kompakten Abmessungen von 85 x 57 Millimetern und einer Höhe von acht Millimetern passt die Samsung T7 dabei zumeist sogar in die Hosentasche.

iPad-Ständer und Ladegerät von Lululook

Wir hängen hier gleich noch den Hinweis auf zwei weitere aktuelle Preisaktionen an. Der Anbieter Lululook hat seinen magnetischen iPad-Ständer aktuell in der Version für das iPad mini nennenswert im Preis reduziert. Per Mausklick könnt ihr hier einen Rabattgutschein über 15 Euro aktivieren, sodass das Zubehör am Ende nur noch 50,99 Euro kostet. Für die größeren Modelle für das iPad Pro ist aktuell ein Rabattgutschein über 10 Euro aktivierbar.

Ebenfalls gerade günstiger zu haben ist das 30 Watt USB-C-Ladegerät des Herstellers. Hier steht ein Gutschein über 25 Prozent Rabatt zum Anklicken bereit. Der Endpreis für den Adapter reduziert sich damit verbunden dann auf 14,25 Euro.

Bitte beachtet wie immer bei allen hier aufgeführten Angeboten, dass die Verfügbarkeit nicht nur zeitlich begrenzt, sondern auch von der jeweiligen Lagermenge abhängig ist. Kontrolliert also immer den bei Kaufabschluss im Einkaufswagen angezeigten Preis.