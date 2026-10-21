Neuer App-Store-Chef: Apple will wieder mehr Spiele

Apple will den App Store wieder stärker als Plattform für hochwertige Spiele positionieren. Dabei sollen nicht nur große Konsolenproduktionen, sondern vor allem auch unabhängige Entwickler eine wichtigere Rolle spielen. Dies macht Carson Oliver, der seit August für den weltweiten App Store verantwortlich ist, in seinem ersten Interview mit Polygon deutlich.

Ab 29. Oktober im App Store: No Man’s Sky

Oliver hat die Position nach dem Ausscheiden von Phil Schiller übernommen. Eine seiner ersten größeren Aktionen ist die Indie-Spiele-Woche, mit der Apple sieben neue Titel für iPhone und iPad bewirbt. Darunter finden sich bekannte Produktionen wie Sifu, Vampire Crawlers und das für Ende Oktober angekündigte No Man’s Sky.

Kaufspiele gewinnen wieder an Bedeutung

Nach Einschätzung von Oliver wächst insbesondere das Angebot klassischer Kaufspiele. In diesem Jahr erscheinen demnach mehr solcher Titel im App Store als im Vorjahr. Neben kleineren Produktionen finden zunehmend auch Spiele ihren Weg auf iPhone und iPad, die ursprünglich für Konsolen und Computer entwickelt wurden.

Dies passt zur aktuellen Marktentwicklung: So stiegen die Verkäufe kostenpflichtiger Mobilspiele 2025 um 77 Prozent. Apple bestätigt die konkrete Zahl zwar nicht, spricht aber ebenfalls von einer zunehmenden Nachfrage.

Oliver sieht darin auch einen Generationeneffekt. Viele jüngere Spieler haben ihre ersten Erfahrungen nicht mit einer Konsole, sondern auf einem Smartphone gesammelt. Besonders gefragt seien gemütliche Spiele, Aufbausimulationen und sogenannte Roguelikes. Als erfolgreiche Beispiele nennt er Balatro, Stardew Valley und Slay the Spire.

Apple Arcade bleibt weiter im Angebot

Apple will Entwickler sowohl bei der Umsetzung als auch bei der Vermarktung unterstützen. Werkzeuge wie Metal, das Game Porting Toolkit 4 und Unity-Erweiterungen sollen die Anpassung bestehender Computerspiele erleichtern. Neue Funktionen für Produktbilder erlauben es Entwicklern zudem, ihre Spiele in Suchergebnissen und auf den App-Store-Seiten auffälliger zu präsentieren.

Die redaktionelle Auswahl durch Apples App-Store-Team soll gerade kleineren Studios helfen, in der Masse der Veröffentlichungen nicht unterzugehen. Ob diese zusätzliche Sichtbarkeit tatsächlich zu höheren Verkäufen führt, lässt sich mangels konkreter Apple-Zahlen allerdings kaum beurteilen.

Auch Apple Arcade bleibt nach Olivers Angaben Bestandteil der Strategie. Der 2019 gestartete Abodienst soll weiterhin parallel zum regulären Spieleangebot bestehen. Entwickler können ihre Titel somit als Einzelkauf, im Abonnement oder über beide Vertriebswege anbieten. Eine Verlagerung sämtlicher Spiele in den klassischen App Store ist demnach nicht vorgesehen.