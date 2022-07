Starlink: Hardware für Elon Musks Satelliten-Internet im Preis gesenkt

Dass man den Dienst keinesfalls als vollumfängliche Konkurrenz zur Internetanbindung über Kabel oder DSL sehen kann, wird direkt beim Blick auf die Gebühren klar. Für die Nutzung wird über die Hardware-Anschaffung hinaus ein Monatspreis von 99 Euro fällig. Im Gegenzug kann man dann vom aktuellen Standort abhängig mit Geschwindigkeiten von 50 MB/s bis 250 MB/s rechnen. Die Latenzzeiten gibt Starlink mit in der Regel 20 ms an.

Starlink bewirbt sein Satelliten-Internet besonders für den Einsatz an Orten, an denen die herkömmlichen Lösungen nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen.

Insert

You are going to send email to