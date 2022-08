Apple bestätigt Audioprobleme beim Studio Display

Das Apple-Eingeständnis bezieht sich offenbar auf die Tatsache, dass sich eine große Zahl von Besitzern des Bildschirms mit Soundproblemen bei der Wiedergabe von Musik und Videos herumärgert. Entweder fallen die integrierten Lautsprecher komplett aus oder die Wiedergabe wird zerhackt oder anderweitig verfälscht. Einfaches Aus- und Anschalten schafft hier in der Regel keine Abhilfe, stattdessen ist ein Reset nach Apple-Anleitung erforderlich, was allerdings keinesfalls auch mit der Garantie auf dauerhafte Besserung verbunden ist.

Friendly reminder to restart your Studio Display 🤦‍♂️ (cc @internetofshit ) https://t.co/k8LCF4QeAu

Nachdem Käufer von Apples Studio Display schon seit geraumer Zeit über Probleme mit dem mindestens 1.749 Euro teuren Bildschirm berichten, hat der Hersteller die Fehler nun zumindest intern bestätigt. Dem Apple-Blog MacRumors zufolge hat Apple seine autorisierten Servicepartner darüber informiert, dass sich Besitzer des Bildschirms möglicherweise mit Problemen bei der Audiowiedergabe konfrontiert sehen. Apple betont in diesem Zusammenhang aber auch ausdrücklich, dass es sich dabei nicht um ein Hardwareproblem handle und deutet an, dass ein zukünftiges Softwareupdate diese Probleme wohl beheben kann.

