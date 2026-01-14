Profilabfrage beim Aufwecken abschalten
Apple TV: Nutzerprofil-Abfrage beim Aufwecken deaktivieren
Mit tvOS 26 hat Apple eine Änderung eingeführt, die beim Aufwecken des Apple TV 4K sofort sichtbar wird: Statt direkt auf dem Home-Bildschirm zu landen, erscheint zunächst eine Auswahl der hinterlegten Nutzerprofile.
Profile: Nettes Feature, aber nicht auf allen Geräte im aktiven Einsatz
Die Funktion richtet sich vor allem an Haushalte mit mehreren Personen, da Wiedergabeverläufe und Empfehlungen getrennt verwaltet werden können. Wer das Gerät jedoch allein nutzt oder ohnehin immer nur ein Standardprofil auswählt, empfindet diesen zusätzlichen Schritt häufig als unnötig.
Profilabfrage beim Aufwecken abschalten
Gut zu wissen also, dass die Profilabfrage nicht fest vorgegeben ist, sondern in den Einstellungen des Apple TV deaktiviert werden kann. Dazu wird auf dem Apple TV der Bereich „Einstellungen“ geöffnet und anschließend „Profile und Accounts“ ausgewählt. Dort findet sich die Option „Profil beim Beenden des Ruhezustands Aufwecken auswählen“. Wird dieser Schalter deaktiviert, startet das Gerät nach dem Ruhezustand wieder direkt auf dem Home-Bildschirm, ohne eine Auswahl anzuzeigen.
Die Änderung greift sofort und lässt sich jederzeit rückgängig machen. Technisch bleibt die Profilfunktion vollständig erhalten. Es wird lediglich der automatische Hinweis beim Einschalten unterdrückt.
Auswirkungen auf bestehende Nutzerprofile
Das Abschalten der Profilabfrage hat keine Folgen für vorhandene Konten. Alle eingerichteten Nutzerprofile, samt ihrer individuellen Empfehlungen und Wiedergabeverläufe, bleiben unverändert gespeichert. Auch der Wechsel zwischen verschiedenen Profilen ist weiterhin möglich. Dieser erfolgt dann manuell über die Einstellungen beziehungsweise über das Kontrollzentrum, indem dort ein anderes Nutzerkonto ausgewählt wird.
Für gemeinsam genutzte Geräte kann die Funktion daher weiterhin sinnvoll sein, etwa wenn unterschiedliche Inhalte oder Empfehlungen gewünscht sind. Für Einzelpersonen bietet die Deaktivierung hingegen einen schnelleren und direkteren Start.
Das mit der Profil Auswahl beim Start macht meiner Meinung erst dann wirklich Sinn wen auch die installieren Apps mit dem jeweiligen Profil verknüpft werden können. Solange ich bei Netflix und co trotzdem noch mein Profil (manuell) wählen muss und die Profil pin eingeben muss finde ich das irgendwie sinnlos.
Ich darf annehmen, das funktioniert auf iPad und iPhone Äquivalent? Oder ist man da immer nur der gleiche Nutzer?
Ich muss gestehen, dass ich bei Profilen noch nicht durchgestiegen bin. Ich hätte erwartet, dass ich eine Auswahl von Apps mit den jeweiligen Konten der Kinder in einem Profil anlegen kann.
Alles was ich bisher hinbekommen habe: der „als Nächstes anschauen“ Bereich oben bei der Apple TV App ist nicht da.
Alles andere, ist wie be erwachsenen Profil.
Ist da noch mehr geplant?
So wie es jetzt ist, sehe ich kaum eine Vorteil
Die Profile sollten wie bei den Streaming- Plattformen angeboten werden und nicht im TVOS. Dort suggerieren sie Mehrnutzerunterstützung, die es aber nicht gibt (zB. für den Zugriff auf die Fotomediatheken der Familienmitglieder).
Die schäbiste Funktion ever. Getrennte Foto mediatheken und automatisches Mapping auf unterkonten von Netflix und co wären mal geil
Das in den Fotos dennoch nur die des Hauptprofils angezeigt werden ist „unschön“.
Warum man sein Profil nicht mit einem Code, oder via iPhone, schützen kann. Muss mir mal jemand erklären.
Ich hoffe auch bei jedem Update darauf…
Man kann zwar jede einzelne App mit Code schützen, aber darauf habe ich irgendwie keine Lust, diesen Code zig mal einzugeben…
Kann man mittlerweile vielleicht auch die Fortschrittsanzeige beim Film wegschalten? Ich will nicht wissen m wie lange der Film noch dauert.
Warum?