Apple TV: Nutzerprofil-Abfrage beim Aufwecken deaktivieren

Mit tvOS 26 hat Apple eine Änderung eingeführt, die beim Aufwecken des Apple TV 4K sofort sichtbar wird: Statt direkt auf dem Home-Bildschirm zu landen, erscheint zunächst eine Auswahl der hinterlegten Nutzerprofile.

Profile: Nettes Feature, aber nicht auf allen Geräte im aktiven Einsatz

Die Funktion richtet sich vor allem an Haushalte mit mehreren Personen, da Wiedergabeverläufe und Empfehlungen getrennt verwaltet werden können. Wer das Gerät jedoch allein nutzt oder ohnehin immer nur ein Standardprofil auswählt, empfindet diesen zusätzlichen Schritt häufig als unnötig.

Profilabfrage beim Aufwecken abschalten

Gut zu wissen also, dass die Profilabfrage nicht fest vorgegeben ist, sondern in den Einstellungen des Apple TV deaktiviert werden kann. Dazu wird auf dem Apple TV der Bereich „Einstellungen“ geöffnet und anschließend „Profile und Accounts“ ausgewählt. Dort findet sich die Option „Profil beim Beenden des Ruhezustands Aufwecken auswählen“. Wird dieser Schalter deaktiviert, startet das Gerät nach dem Ruhezustand wieder direkt auf dem Home-Bildschirm, ohne eine Auswahl anzuzeigen.

Die Änderung greift sofort und lässt sich jederzeit rückgängig machen. Technisch bleibt die Profilfunktion vollständig erhalten. Es wird lediglich der automatische Hinweis beim Einschalten unterdrückt.

Auswirkungen auf bestehende Nutzerprofile

Das Abschalten der Profilabfrage hat keine Folgen für vorhandene Konten. Alle eingerichteten Nutzerprofile, samt ihrer individuellen Empfehlungen und Wiedergabeverläufe, bleiben unverändert gespeichert. Auch der Wechsel zwischen verschiedenen Profilen ist weiterhin möglich. Dieser erfolgt dann manuell über die Einstellungen beziehungsweise über das Kontrollzentrum, indem dort ein anderes Nutzerkonto ausgewählt wird.

Für gemeinsam genutzte Geräte kann die Funktion daher weiterhin sinnvoll sein, etwa wenn unterschiedliche Inhalte oder Empfehlungen gewünscht sind. Für Einzelpersonen bietet die Deaktivierung hingegen einen schnelleren und direkteren Start.