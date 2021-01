Apple Stores: Click-und-Collect auf unbestimmte Zeit verschoben

Apple hat die Einführung von Click-und-Collect für die deutschen Apple Stores auf unbestimmte Zeit verschoben. Internen Informationen zufolge wurde diese Entscheidung besonders mit Blick auf den Schutz der Mitarbeiter getroffen. Eine tragende Rolle dabei habe auch die gestiegene Gefahr durch neue Virus-Mutationen und die in Bayern geltende Pflicht für FFP2-Masken gespielt.

Apple Store Berlin: Die Schließung bleibt bestehen

Wir haben in der vergangenen Woche erstmals über die Überlegungen berichtet, Anfang dieser Woche galt ein Start in 14 der 15 deutschen Apple Stores dann bereits als beschlossene Sache. Inoffiziell wurde im Umfeld allerdings immer wieder auch Kritik an den Plänen Apples diesbezüglich laut. Neben der zusätzlichen Gefahr für die Mitarbeiter Stand auch die Tatsache, dass das Angebot persönlicher Apple-Store-Besuche als falsches Zeichen gewertet werde könne und unnötige Reiseaktivitäten provoziere, im Zentrum der Debatte.

Apple-Kunden sollten auch ohne die Erreichbarkeit der deutschen Apple-Ladengeschäfte keine Einschränkungen hinnehmen müssen. Online-Bestellungen im Apple Store hat man ohnehin meist schneller im Haus, als dies im Falle einer Bestellung auf Abholung mit aufwändiger Terminvergabe der Fall wäre. Auch Reparaturen lassen sich bei Apple online abwickeln, alternativ bieten einzelne von Apple autorisierte Servicepartner auch Unterstützung vor Ort an.