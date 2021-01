Telekom: Neue Datentarife für Postpaid, Zweitkarte und Prepaid starten

Die Telekom hat ihre Datentarife überarbeitet und richtet sich im gesamten Portfolio nun mit einem erhöhten Datenvolumen an die Nutzer von Tablets oder WLAN Hotspots, die mit ihren Geräten keine Telefonate aufbauen sondern ausschließlich allem online Verbindung herstellen müssen.

Der Bonner Netzbetreiber hat diesbezüglich überarbeitete Konditionen für die vertragsgebunden Postpaid-Tarife, für zusätzliche SIM-Karten und für vorab bezahlte Prepaid-Tarife vorgestellt.

MagentaMobil Data Tarifen

In den erneuerten MagentaMobil Data Tarifen S und M steigt das inkludierte Datenvolumen von bislang 5GB auf fortan 10GB an. Im MagentaMobil Data L sind bei unveränderten Preisen nun 25GB enthalten.

Die Laufzeiten der Datenverträge bleiben jedoch bei langen 24 Monaten. Währenddessen werden für den MagentaMobil Data S 14,95 Euro, für den MagentaMobil Data M 19,95 Euro und für den MagentaMobil Data L 29,95 Euro fällig.

DataSIM Zweitkarten

Mit dem so genannten DataSIM-Angebot baut die Telekom die Anzahl der Zusatzkarten aus, die zu vorhandenen Mobilfunkverträgen hinzu gebucht werden können. Für 4,95 Euro im Monat bietet die DataSIM ihre Nutzern hier 3GB Datenvolumen an und fordert dabei lediglich eine Mindestvertragslaufzeit von einem Monat ein. Zusätzliche Datenpässe lassen sich für 4,95 Euro (3 GB) in Monaten mit hohem Datenbedarf flexibel nachbuchen.

MagentaMobil CombiCards

Die CombiCards Data verfügen in den Tarifvarianten S, M und L ab sofort über 5GB, 10GB und 25GB Daten und orientieren sich damit an den MagentaMobil Data Tarifen. Hier gibt es jedoch eine Besonderheit für Kunden mit laufenden MagentaEINS-Vorteil zu beachten. Für diese verdoppelt sich das Datenvolumen der Zweitkarten auf 10GB, 20GB und 50GB für monatlich 9,95 Euro, 14,95 Euro und 25,95 Euro.

Data Prepaid

In den von der Telekom angebotenen Prepaid-Datentarifen wurde das Datenvolumen durch die Bank ausgebaut und in allen Varianten mindestens verdoppelt. Die neuen Datenpässe staffeln sich wie folgt: