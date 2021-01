Disney+: Preiserhöhung und neue „Star“-Inhalte kommen nächsten Monat

Disney+ gibt einen Ausblick auf die Neuzugänge im kommenden Monat Februar. Besondere Relevanz hat in diesem Zusammenhang die mit einer Preiserhöhung verbundene Integration des Zusatzangebots „Star“ als Ergänzung der bisher verfügbaren Inhalte der Marken Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic und Disney.

Der Start von Disney Star am 23. Februar bedeutet zugleich auch eine Preiserhöhung. Statt bisher 6,99 Euro werden künftig 8,99 Euro im Monat für den Videodienst fällig, der Preis für das Jahresabo wird gleichermaßen von 69,99 Euro auf 89,99 Euro erhöht.

Mit Star will Disney die Zahl der über Disney+ verfügbaren Inhalte verdoppeln, dazu tragen mehrere tausend Stunden Filmen und Serien aus Disney zugehörigen Studios wie 20th Television, ABC Signature, FX Productions und 20th Century Studios bei. Neben Filmen wie Big Sky finden sich unter den künftig über den Videodienst verfügbaren Inhalten auch durchaus bekannte Serientitel, beispielsweise die Serien 24, Family Guy, Lost, Desperate Housewives, How I Met Your Mother, Prison Break, Akte X oder Atlanta.

Disney+ wird vom 23. Februar an übrigens auch eine verbesserte Kindersicherung anbieten, damit lässt sich dann auch der Zugang für einzelne Profile auf Basis von Inhaltsbewertungen beschränken. Profile mit Zugang zu Inhalten für Erwachsene können dann per PIN gesperrt werden.

Disney+: Die Neuzugänge im Februar 2021

Neben dem Start von Star fallen die Neuzugänge bei Disney+ im Monat Februar eher bescheiden aus. Mit „Flora & Ulysses“ startet das einzige Disney-Original am 19. Februar. Als neue Katalog-Titel nennt Disney für den kommenden Monat die folgenden Produktionen:

Ab Freitag, 5. Februar:

Willkommen im Haus der Eulen (Staffel 1)

Robots

Bibi & Tina – Der Film

Bibi & Tina: Voll Verhext

Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs

Ab Freitag, 12. Februar:

An die Töpfe, fertig, lecker! (Staffel 1-2)

Car S.O.S. (Staffel 7) – National Geographic

Die Beni Challenge (Staffel 1-3)

Faszination Supercars (Staffel 1) – National Geographic

Ab Freitag, 19. Februar:

Eine unberechenbare Familie (Staffel 1)

Gag Attack (Staffel 1)

Unser Kosmos: Die Reise geht weiter (Staffel 2) – National Geographic

Ab Freitag, 26. Februar: