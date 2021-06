Apple Store: Mac-Zubehör in Space Grau nicht mehr lieferbar

Wie angekündigt hat Apple seine einst in Verbindung mit dem iMac Pro vorgestellten Eingabegeräte in Space Grau aus dem Programm genommen. Wer im Onlineshop des Herstellers sucht, findet die Magic Mouse, das Magic Trackpad und das Magic Keyboard dort nur noch in der Standardfarbe silber. Apples externe Vertriebspartner listen die dunkle Farbvariante der Artikel allerdings zumindest teilweise noch und versuchen derzeit, ihre Restbestände abzuverkaufen.

Die Ausmusterung des Zubehörs in Space Grau ist die logische Konsequenz in Folge des Verkaufsstopps für den iMac Pro. Nun bleibt abzuwarten, wann und in welcher Form Apple seine neuen, mit den bunten iMac-Modellen vorgestellten Tastaturen mit Touch-ID-Sensor separat zum Verkauf anbietet. Bislang sind diese nur im Verbund mit den neuen Rechnern erhältlich.

AirPods Max: Täglich neuer Tiefstpreis

Auch mit Blick auf Apples AirPods Max könnte man langsam den Eindruck gewinnen, als wollten hier einige Händler ihre Lager räumen. Apple selbst hält hier zwar weiter am offiziellen Verkaufspreis von 612,70 Euro fest, doch bei Drittanbietern kann man in den letzten Tagen zusehen, wie stetig neue Tiefstpreise erreicht werden. Momentan sind die Kopfhörer schon ab 469 Euro zu haben, und dabei handelt es sich nicht um ein zweifelhaftes Angebot auf irgendwelchen Verkaufsplattformen, sondern den Preis nennt Amazon als offizieller Apple-Vertriebspartner.

HomePod mini gut lieferbar

Auch der HomePod mini ist mittlerweile nicht nur besser lieferbar, sondern auch oft unter dem offiziellen Apple-Preis zu haben. Die Telekom ist hier stets eine gute Anlaufstelle, dort wird der Lautsprecher eigentlich regelmäßig für 89 statt 99 Euro angeboten. Cyberport bietet den gleichzeitig als HomeKit-Hub fungierenden Lautsprecher im Rahmen seiner Cyber-Week neben weiteren vergünstigten Apple-Geräten gerade ebenfalls zu diesem Preis an.