Apple stellt bereits erstes Update für die neuen M2-Macs bereit

Apple hat die Auslieferung des von heute an bestellbaren neuen MacBook Pro 13“ zwar erst für Freitag in einer Woche angekündigt. Ausgewählte Vorabtester dürften aber bereits früher über die neuen Geräte verfügen. Über die mit der Aktualisierung verbundenen Änderungen oder Verbesserungen liegen keine Informationen vor.

Apple bereitet den Verkaufsstart des neuen MacBook Pro 13“ und des neuen MacBook Air vor. Mit dem zu Monatsbeginn vorgestellten MacBook Pro 13“ werden sich die ersten Apple-Rechner mit einem M2-Prozessor an Bord von heute an bestellen lassen. Der Startschuss ist für 14 Uhr vorgesehen. Zur Verfügbarkeit des neuen MacBook Air hat sich Apple noch nicht geäußert, hier lautet die offizielle Aussage weiterhin, das das neue Modell im Juli in den Handel kommt.

