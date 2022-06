MacBook Pro mit M2-Prozessor ab 24. Juni erhältlich

Eben noch haben wir geschrieben, dass sich Apple noch nicht auf einen Termin für den Verkaufsstart der neuen MacBook-Modelle festnageln lässt, und schon flattert uns eine offizielle Ankündigung diesbezüglich ins Haus: Das neue MacBook Pro mit M2-Prozessor wird sich am Freitag, dem 17. Juni ab 14 Uhr bestellen lassen.

In Deutschland verkauft Apple das neue MacBook Pro zu Preisen ab 1.599 Euro. Bildungseinrichtungen können das Gerät etwas günstiger bereits ab 1.484 Euro bestellen. Die Auslieferung der neuen Notebooks soll dann eine Woche später vom 24. Juni an erfolgen.

Mit Blick auf den Verkaufsstart des MacBook Air M2 hält sich Apple allerdings weiterhin bedeckt, hier wird es wohl bei der von Apple angekündigten Verfügbarkeit erst im Juli bleiben.

Die Vorbestellungen für das neue MacBook Pro mit M2-Prozessor werden wie gewohnt zunächst nur über den Apple Store und autorisierte Apple-Händler möglich sein. Spannend bleibt in diesem Zusammenhang, ob Apple die Geräte zum Verkaufsstart auch in ausreichender Stückzahl kurzfristig liefern kann. Mittlerweile sehen sich nahezu alle Hersteller und Branchen mit teils gravierenden Rückständen und Verzögerungen bei Elektrogeräten verschiedenster Art konfrontiert.

Apples kleinstes MacBook Pro

Apple hat das MacBook Pro mit 13 Zoll Bildschirmgröße und dem neuen M2-Prozessor an Bord am 6. Juni vorgestellt. Das Gerät bietet dem Hersteller zufolge eine Akku-Laufzeit von bis zu 20 Stunden und kann mit bis zu 24 GB Arbeitsspeicher bestückt werden. In der günstigsten Ausführung bekommt man zum Preis von 1.599 Euro einen M2-Prozessor mit 8-Core CPU, 10-Core GPU, 8 GB Arbeitsspeicher und einer 256 GB SSD. Wer stattdessen die 10-Core GPU und 512 GB SSD will, muss 1.829 Euro berappen. Für den Sprung auf 16 GB Arbeitsspeicher kommen nochmal 230 Euro hinzu, wer die vollen 24 GB will, muss 460 Euro auf den Notebookpreis aufschlagen.