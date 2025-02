Apple schränkt in Großbritannien den Schutz der persönlichen Daten ein

Apple wird seine „Advanced Data Protection“ (ADP) genannte Möglichkeit, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für iCloud-Daten zu aktivieren, in Großbritannien künftig nicht mehr anbieten. Zunächst soll die Funktion nicht mehr für neue Kunden zur Verfügung stehen. Bereits aktive Nutzer müssen die Verschlüsselung innerhalb eines noch nicht näher definierten Übergangszeitraums deaktivieren, um weiterhin auf ihre iCloud-Daten zugreifen zu können.

Der Mac- und iPhone-Hersteller begründet diesen Schritt mit gesetzlichen Vorgaben der britischen Regierung. Das Magazin Bloomberg hat zu dem Sachverhalt bereits eine Stellungnahme von Apple erhalten. Darin teilt Apple mit, dass man schwer enttäuscht sei, den Schutz, den die Funktion für erweiterten Datenschutz den Nutzern geboten habe, künftig nicht mehr anbieten zu können.

Wir haben bereits vor zwei Wochen über die diesbezüglichen Forderungen der britischen Regierung berichtet, sind bislang allerdings davon ausgegangen, dass Apple nicht zurückweicht und gegenüber seinen Kunden zu seinen Datenschutzversprechen steht.

Wo gibt Apple als nächstes nach?

Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Angelegenheit weiterentwickelt. So ist bislang nicht nur offen, wie Apple konkret mit Nutzern verfährt, bei denen die Funktion bereits aktiv ist. Auch ist noch völlig unklar, ob mit diesem Angebot Apples tatsächlich sämtliche Forderungen der britischen Regierung vom Tisch sind. Ursprünglich war hier nicht nur von den Daten der Apple-Nutzer in Großbritannien die Rede, sondern es wurde eine Hintertür gefordert, mit deren Hilfe die britischen Behörden weltweit Zugriff auf verschlüsselte iCloud-Daten erhalten können.

Apples Zugeständnisse an die britische Regierung heben die Diskussion um die Möglichkeit, Unbefugte am Zugriff auf persönliche Daten zu hindern, auf ein neues Niveau. Ähnliche Forderungen haben wir bereits in anderen westlichen Ländern gesehen und die Haltung Apples im aktuellen Fall könnte von weiteren Regierungen als Motivation dazu aufgefasst werden, ihrerseits vergleichbare Zugeständnisse einzufordern.