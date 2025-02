HP Support: Künstliche Wartezeiten sollen Support-Kunden abwimmeln

HP bestätigt, was sich schon seit geraumer Zeit als Eindruck beim Kontakt mit Service-Hotlines verbreitet hat. Das Unternehmen sorgt gezielt für lange Wartezeiten am Telefon, um seine Kunden dazu zu bewegen, auf digitalem Weg über die Webseite oder andere Kanäle Unterstützung zu suchen.

Das britische Magazin The Register berichtet, dass der Drucker- und PC-Hersteller HP die Mindestwartezeit für Privatkunden bei einer telefonischen Kontaktaufnahme mit dem Kundensupport auf 15 Minuten festgelegt hat. Diese Änderung wurde am 18. Februar eingeführt und betrifft Kunden in Deutschland, Großbritannien, Irland, Frankreich und Italien.

Als Quelle für die Information dienen interne Dokumente, aus denen auch hervorgeht, dass HP darüber nachdenkt, die Regelung auf weitere Länder auszuweiten. Bei der telefonischen Kontaktaufnahme mit dem Kundensupport wird den Anrufern demnach zunächst eine Bandansage vorgespielt, in der von längeren Wartezeiten als gewöhnlich die Rede ist. Im Anschluss folgt dann der Hinweis, dass man das Problem bei einem Besuch auf der Webseite des Unternehmens direkt lösen könne.

To quickly resolve your issue, please visit our website support.hp.com to check out other support options or find helpful articles and assistant to get a guided help by visiting virtualagent.hpcloud.hp.com.