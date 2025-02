Robot Vacuum X20 Max: Der aktuelle Top-Reinigungsroboter von Xiaomi

Der Xiaomi Robot Vacuum X20 Max ist aktuell das Topmodell unter den Reinigungsrobotern von Xiaomi. Das Gerät vereint die aktuellen Top-Features in dieser Gerätekategorie zu einem attraktiven Preis. Als unverbindliche Preisempfehlung nennt der Hersteller 649,99 Euro. Momentan bekommt man den Roboter unter anderem bei Amazon bereits für 579,99 Euro.

In seinem anthrazitfarbenen Gehäuse sieht der X20 Max edel aus und lässt sich auch einigermaßen dezent in einer Ecke oder Nische platzieren. Die Basisstation ist 57 Zentimeter hoch und 34 Zentimeter breit und steht hier mit seitlich jeweils zehn Zentimeter Abstand in einer Nische. Nach vorne benötigt der Roboter natürlich frei Fahrt, die Station selbst misst in der Tiefe 26 Zentimeter und unten kommen nochmal 14 Zentimeter für die Rampe dazu. Im Inneren der kombinierten Absaug- und Reinigungsstation finden sich Tanks für Frisch- und Abwasser mit jeweils vier Litern Fassungsvermögen sowie ein 2,5 Liter großer Staubbeutel.

Wie alle besseren Geräte in diesem Segment werden die Moppscheiben auch beim Xiaomi X20 Max mit heißem Wasser gereinigt, hier liegt die Temperatur bei 55 Grad. Beachtet, dass ihr in der zugehörigen App zwischen drei verschiedenen Stufen wählen könnt und standardmäßig die niedrigste aktiv ist. Im gleichen Menü lässt sich zudem einstellen, wie lange die anschließende Lufttrocknung der Moppscheiben laufen soll. Die kleine Wanne, in der die Moppscheiben gewaschen werden, lässt sich einfach entnehmen, damit man sie selbst ab und an mal reinigen kann.

Intensität der Nassreinigung lässt sich anpassen

Grundsätzlich liefert das Wischverfahren mit den rotierenden Mopps hervorragende Ergebnisse, mit denen das veraltete Verfahren mit den angefeuchteten Wischpads nicht annähernd konkurrieren kann. Der Boden sieht hier im Anschluss ordentlich gereinigt aus, einzig mit angetrockneten Kaffee- oder vergleichbaren Resten tut sich auch dieses Verfahren schwer.

Falls erforderlich, kann der X20 Max eine intensivere Reinigung durchführen, indem er engere Kurven macht oder die Flächen mehrfach überfährt. Für eine bessere Kantenreinigung kann der Roboter den rechten Wischmopp seitlich ausfahren, sodass der Abstand zu Wänden und Ecken nochmal deutlich verkleinert wird.

Der Roboter verfügt zudem über eine automatische Teppicherkennung, wodurch die Moppscheiben beim Überfahren von Teppichen abgeschaltet und um einen Zentimeter angehoben werden. Grundsätzlich kann man in der Xiaomi-App festlegen, ob man nur Saugen, nur Wischen oder beides gemeinsam oder hintereinander tun will.

Exakte Navigation und Hinderniserkennung

Kommen wir zur Saugfunktion des Geräts. Xiaomi ist seit seinen ersten Saugrobotern dafür bekannt, dass die mit einem Laserturm ausgestatteten Geräte hervorragend navigieren. Dementsprechend flott und gut werden auch die benötigten Karten erstellt. Dabei werden mehrere Stockwerke unterstützt und man kann gezielt einzelne Räume oder auch bestimmte Bereiche reinigen.

Der X20 Max verfügt darüber hinaus über eine Hinderniserkennung. Dabei werden mithilfe von Strukturlichtsensoren auch im Weg liegende Objekte erkannt und zuverlässig umfahren.

Mit seinen 8.000 Pascal verfügt der X20 Max über die aktuell höchste Saugleistung in dieser Produktreihe von Xiaomi. Diese lässt sich wiederum über die App in der Stärke regulieren, sodass das Gerät bei normaler Verschmutzung auch auf einer niedrigeren Stufe und entsprechend leiser arbeiten kann.

Bemerkenswert ist beim Xiaomi X20 Max die Tatsache, dass zwei Hauptbürsten im Lieferumfang enthalten sind. Ergänzend zu der einfachen Standardbürste liegt noch eine „Haarschutzbürste“ bei, die mit verdeckten Klingen ausgestattet ist und Haare automatisch abschneidet, sodass sie sich nicht um die Bürste wickeln und diese dann seltener gereinigt werden muss. Xiaomi sagt, man soll die Bürste verwenden, die besser für den Einsatzzweck geeignet ist. Wir sehen keinen Grund, warum man die unserer Meinung nach bessere Haarschutzbürste nicht dauerhaft verwenden sollte.

Solide Leistung zu gutem Preis

Alles in allem bietet der Xiaomi X20 Max viel Leistung zu einem guten Preis. Funktionen wie die Heißreinigung der Mopp-Scheiben, die ausfahrbare Wischscheibe und die zusätzliche Haarschutzbürste sind in dieser Preisklasse keinesfalls alltäglich. Abstriche mag man bei der Home-App von Xiaomi machen, die nicht ganz so schick wie die Anwendungen anderer Hersteller ist, aber abgesehen davon zuverlässig funktioniert und alle benötigten Optionen bietet.