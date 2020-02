HoudahGeo 6.0: Umfassendes Update für den Mac-Geotagger

Die Geotagging-App HoudahGeo ist mit einer stattlichen Liste an Verbesserungen in Version 6.0 erschienen. Die Entwickler liefern damit erstmals seit vier Jahren wieder ein kostenpflichtiges Update aus. Die Vollversion ist zum Preis von 44 Euro erhältlich, Upgrades von Version 5 gibt es für 27 Euro und wer die Vorgängerversion seit August gekauft hat, kann kostenlos auf HoudahGeo 6.0 aktualisieren.

HoudahGeo hat sich auf das Ergänzen und Bearbeiten von Geo-Informationen in Fotos spezialisiert. Genau wie bei Smartphone- oder sonstigen Kameras mit integriertem GPS speichert die App Breiten- und Längengrad sowie Höheninformationen als Geotags direkt in der Bilddatei ab, bietet hier aber auch hilfreiche Automatismen. So kann das Programm Fotos beispielsweise mit den Datenpunkten von mit externen Geräten aufgezeichneten GPS-Tracks abgleichen.

Wenn ihr einzelne Bilder nachträglich mit Koordinaten versehen wollt, könnt ihr dies per Mausklick auf die Kartendarstellung in der App tun. Auf diese Weise lassen sich auch fehlerhafte oder ungenaue Angaben in den Bilddateien schnell und einfach korrigieren.

HoudahGeo 6.0 lässt sich beim Entwickler kostenlos laden und in vollem Umfang testen, allerdings lassen sich dann nur maximal fünf Bilder gleichzeitig exportieren. Die Software setzt mindestens macOS 10.14 Mojave voraus.

Neu in HoudahGeo 6.0: