Apple Pay: Girocard-Zahlungen jetzt auch im Web

Viel Lob, das an die Zeiten vor 2019 erinnert , in denen sich die Sparkassen vehement gegen eine Zusammenarbeit mit Apple gestützt und von der Politik gefordert haben, dass diese Cupertino dazu zwingen möge das iPhone auch für Zahlungsdienste von Drittanbietern freizugeben.

Nach Angaben der Sparkassen-Finanzgruppe können Sparkassenkunden damit nun auch über Apple Pay in Apps und im Internet bezahlen. Eine Funktion, auf die bislang verzichtet werden musste. Dies hat sich heute geändert. Online-Shops die grundsätzlich auch den Check-Out per Apple Pay anbieten (etwa der Apple-Händler Cyberport) können nun auch Sparkassenkunden bedienen, die als Apple Pay-Zahlungsmittel lediglich eine Girocard hinterlegt haben.

Jetzt bestätigt der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) was ifun.de bereits am 7. Juni unter Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen verraten konnte: Girocard-Zahlungen über Apple Pay sind ab sofort auch im E-Commerce möglich.

