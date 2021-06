Apple Pay-Monopol auf dem iPhone: Apple ist noch nicht vom Eis

Auch die Sparkassen waren damals noch nicht von Apple Pay überzeugt sondern forderten ( zusammen mit der FDP ) vehement, die Freigabe des im iPhone verbauten NFC-Moduls. Statt Transaktionsgebühren an Apple abzuführen wollte man eigene Bezahllösungen auf den Markt und am liebsten auch auf Apples Endgeräte bringen.

Wer erinnert sich noch an den hitzigen Herbst 2019? Anders als heute gehörte der Griff zur Wallet-Applikation und die kontaktlose Bezahlung mit Apple Pay damals noch nicht zum Alltag in Supermarkt und Drogerie, sondern war gerade erst dabei sich langsam zu etablieren.

