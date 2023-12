Apples „Killers of the Flower Moon“ startet als Kauf- und Leihfilm

Abonnenten von Apple TV+ müssen sich noch etwas gedulden, bis sie den von Apple gemeinsam mit Paramount produzierten Spielfilm „Killers of the Flower Moon“ im Rahmen ihrer Mitgliedschaft zu sehen bekommen. Zunächst einmal soll die Produktion noch in den Kinos sowie als Kauf- oder Leihfilm Geld einfahren.

Dieser Startvariante ist eine Premiere im Rahmen von Apples noch recht jungen Aktivitäten im Bereich der Film- und Serienproduktion. Wohl nicht zuletzt, um die Kosten für die Starbesetzung einzuspielen, läuft „Killers of the Flower Moon“ bereits seit Oktober in den Kinos und ist von heute an auch als Kauf- oder Leihfilm über die bekannten Vertriebsplattformen erhältlich. Der Film wird beispielsweise in Apples iTunes Store und bei Amazon Prime Video zum Ausleihen für 14,99 Euro und mit einem Kaufpreis von 19,99 Euro gelistet. Einen Termin für den Start im Rahmen des Videoabonnements Apple TV+ hat Apple derweil noch nicht genannt.

Apple-Produktion mit Starbesetzung

„Killers of the Flower Moon“ kann sich mit einer ganzen Liste bekannter Namen aus der Filmbranche schmücken. Für Regie und Produktion zeichnet allem voran der Oscar-Preisträger Martin Scorsese verantwortlich. Unter den Darstellern finden sich Leonardo DiCaprio, Robert De Niro und Lily Gladstone.

Die jetzt verfügbare Kauf- und Leihfassung des Films kommt mit Überlänge und wird bei Apple mit 3 Stunden und 26 Minuten gelistet, Prime Video legt hier sogar noch zwei Minuten mehr drauf. Die Handlung spielt zu Beginn des 20. Jahrhunderts und basiert auf einer wahren Mordserie unter den amerikanischen Orsage-Ureinwohnern, die durch Erdölfunde auf ihrem Land zu großem Reichtum gekommen waren. Dieser Wohlstand hat dazu geführt, dass Kriminelle auf den unterschiedlichsten Wegen an das Vermögen der Orsage kommen wollten. Apple bezeichnet den Film „Killers of the Flower Moon“ als eine epische Western-Krimisaga, in der wahre Liebe auf unsagbaren Verrat trifft.