Apple One Premium: Wissenswertes zum neuen Apple-Abo

Kund:innen können sich von jedem Apple Gerät aus für ein Apple One Abonnement registrieren und bekommen auf der Grundlage ihrer bestehenden Abonnements das passende Paket empfohlen, sodass sie sofort mehr für weniger Geld freischalten können. Apple One Abonnent:innen erhalten nur eine Rechnung pro Monat und können ihr Abonnement jederzeit problemlos ändern oder kündigen. Mit der Familienfreigabe können bis zu sechs Familienmitglieder mit ihren eigenen Accounts, Einstellungen und Speicherplatz auf alle enthaltenen Services zugreifen.

„Apple One Premium“ wird hierzulande in einer guten Woche verfügbar sein und sich ab dem 3. November zum Preis von 28,95 Euro pro Monat buchen lassen. Eine Handvoll Details zu dem Angebot, das Apple in den Vereinigten Staaten schon etwas länger unter der Bezeichnung „Apple One Premier“ anbietet, haben wir im Anschluss zusammengefasst.

