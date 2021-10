MacBook Pro 14″ in Apple-Ladengeschäften teils auf Lager

Wir haben ja heute Vormittag schon darüber berichtet, dass die neuen AirPods 3 bei Apple zwar lange Lieferzeiten haben, teils aber noch zur kurzfristigen Abholung in einem der 15 deutschen Apple-Ladengeschäfte reserviert werden können. Mittlerweile lässt sich im Onlineshop von Apple nämlich auch der Lagerbestand der neuen MacBook-Pro-Modelle in den deutschen Apple Stores abrufen.

Aktuell wird uns hier zwar nur die Ausführung mit 14 Zoll Bildschirmgröße zur sofortigen Verfügbarkeit angezeigt, doch könnte es sich als Alternative zur Onlinebestellung eine regelmäßige Kontrolle des Bestands in einem Apple Store in eurer Nähe lohnen. Es ist davon auszugehen, dass der Bestand in den Geschäften immer mal wieder um kleinere Stückzahlen aufgestockt wird.

Klar ist allerdings, dass ihr die Geräte dann so nehmen müsst, wie sie Apple in den Grundkonfigurationen anbietet. Sobald nämlich „Build-to-order“ ins Spiel kommt, also die Konfiguration der Rechner nach eigenen Bedürfnissen angepasst wird, ist an eine kurzfristige Lieferung nicht mehr zu denken.