25 Jahre iMac: „Ein Computer wie von einem anderen Planeten“

In seiner hier auch in Textform vorliegenden selbstbewussten Präsentation lobte Steve Jobs den iMac damals als Computer, der aussieht als käme er von „einem anderen Planeten mit besseren Designern“. Die zugehörige Maus beschrieb Jobs als die „coolste Maus auf dem Planeten“ – der kreisrunde Puck war allerdings alles andere als gut zu bedienen, sodass Apple hier bei späteren iMac-Modellen zu einem handlicheren, ovales Format gewechselt ist.

Bei der ersten iMac-Generation konnte man noch nicht zwischen verschiedenen Farben wählen. Der Rechner war anfangs nur im weiß-blauen „Bondi Blue“-Kunststoffgehäuse erhältlich, ein Design, das wenig später nicht nur von anderen Computerherstellern aufgegriffen wurde, sondern sich auch in anderen Lebensbereichen bis hin zum Rowenta-Bügeleisen wiederfand. Spätere Generationen des des Rechners gab es dann in diversen weiteren „Bonbonfarben“ und zeitweise sogar mit Blumen oder Dalmatiner-Muster bedruckt.

Mit Blick auf das vergangenen Wochenende gibt es noch den 25. Geburtstag des iMac nachzutragen. Der mittlerweile verstorbene damalige Apple-Chef und Apple-Mitbegründer Steve Jobs hat den All-in-one-Rechner am 6. Mai 1998 vorgestellt. In den Handel kam der erste iMac allerdings erst drei Monate später im August des gleichen Jahres.

Insert

You are going to send email to