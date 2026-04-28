Ankaufsplattform Cleverbuy meldet Insolvenz an

Das Unternehmen Cleverbuy hat mit dem Slogan „Clever Technik kaufen und verkaufen“ geworben. Dieses Motto scheint allerdings nicht ganz aufgegangen zu sein. Die Firma hat aufgrund von Zahlungsproblemen einen Insolvenzantrag gestellt. Man sei bemüht, in Zusammenarbeit mit einem noch zu benennenden Insolvenzverwalter sachgerechte Lösungen zu finden, damit die Forderungen von Gläubigern weitestgehend befriedigt werden können.

Wie Cleverbuy mitteilt, musste das als GmbH firmierende Unternehmen damit zusammenhängend seine gesamte Geschäftstätigkeit einstellen. Fortan werde weder Ware angekauft noch verkauft. Die Annahme von zugeschickten Geräten werde damit verbunden verweigert.

Übernahmegespräche offenbar gescheitert

Im Vorfeld des Insolvenzantrags hat es offenbar Verhandlungen mit dem Karlsruher Anbieter DIS-CONNECT GmbH über eine Beteiligung oder Übernahme gegeben. Diese seien jedoch als gescheitert zu betrachten.

Cleverbuy hatte in der Vergangenheit nicht unbedingt den besten Ruf. Generell laufen auch bei uns immer wieder Hinweise auf Probleme mit solchen Wiederverkaufsportalen ein. Oft warten Kunden deutlich länger als versprochen auf ihr Geld oder erhalten weniger, als ihnen ursprünglich zugesichert wurde.

Verbraucherschützer hatten bereits gewarnt

Bereits vor zwei Jahren haben wir darüber berichtet, dass die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg vor Cleverbuy gewarnt hat. Damals hatten sich Kunden an die Verbraucherschützer gewandt, nachdem sie auf die Auszahlung des vereinbarten Ankaufpreises warten mussten und mit zum Teil fadenscheinigen Ausreden hingehalten wurden.

Cleverbuy hatte auch auf direkte Anfragen der Verbraucherzentrale nicht reagiert und wurde daraufhin von den Verbraucherschützern abgemahnt. Diese sahen die auf der Webseite von Cleverbuy dargestellte Aussage „Wir überweisen dir dein Geld direkt auf dein Konto“ als wettbewerbswidrig an. Bereits zuvor musste sich Cleverbuy einer Unterlassungsklage der Verbraucherschützer wegen irreführender Werbung mit Google-Nutzerbewertungen beugen.