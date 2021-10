Apple Music: Mac-App „Lito“, Gratis-Monate für ehemalige Tester

Nagelt uns nicht fest was die Verfügbarkeit betrifft: Wir haben die Shazam-Offerte gerade mit zwei ehemaligen Test-Accounts beansprucht. Bei beiden wurden zwei Monate eingelöst, auf beiden Geräten wurde der Shazam-Deal direkt nach dem Öffnen der App eingeblendet. Die Chancen dürften also ganz gut stehen, dass Apple auch anderen Ex-Testern ein Angebot macht, mit dem ihr die Spotify-Alternative mal wieder beschnuppern könnt.

Wer, um Lito zu testen, erst mal den vollen Zugriff auf Apple Music benötigt, der öffnet die Shazam-App auf iPhone oder Mac. Diese bietet aktuell mal wieder kostenfreie Testmonate an, die sich auch auf Konten nutzen lassen, die die standardmäßig gewährten drei Testmonate bereits in Anspruch genommen haben.

Nach dem Start (und dem Login in den persönlichen Apple-Music-Account) bietet Lito die Bereich Listen Now, Browse und Radio an. Die Liedtextanzeige ist über einen gesondertenKnopf oben rechts im Fester möglich, auf eine Suchfunktion hingegen verzichtet Lito noch. Lito wird parallel für Windows und macOS entwickelt und setzt macOS 11 zum Einsatz voraus. Zum Download geht es hier entlang .

Aber ganz grundsätzlich ist Lito einen Blick wert . Die Mac-App für Apple Music will den Streaming-Dienst mit einer eigenen Applikation versorgen, damit dieser nicht mehr über die Musik-App genutzt werden muss, in der üblicherweise auch eigene, lokale Lieder und Alben vorgehalten werden.

Insert

You are going to send email to