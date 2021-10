Alles im Netz: Twitch bestätigt umfangreichen Datenverlust

Was am Mittwochvormittag noch als Gerücht gehandelt und lediglich von Screenshots einer 125 GB großen Torrent-Datei untermauert wurde, ist jetzt Gewissheit: Das zu Amazon gehörende Live-Streaming-Portal Twitch, das sich vor allem als Anlaufstelle für Gamer etabliert hat, hat einen umfangreichen Datenverlust zu beklagen.

We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us.

— Twitch (@Twitch) October 6, 2021