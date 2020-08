Apple Music: Drei neue Radiosender. Beats 1 verschwindet.

Apple hat heute das in der Music-App auf Mac, iPad und iPhone zugängliche Radio-Angebot überarbeitet und wird fortan drei Stationen parallel nebeneinander streamen. Spannend: Der bislang unter der Marke Beats 1 betriebene Sender verliert seinen Namen. Fortan hört Apples Haupt-Radiosender auf die neue Bezeichnung Apple Music 1.

Das neue Live-Radio-Angebot soll global starten und umgehend allen Musikfans in den 165 von Apple bespielten Ländern zur Verfügung stehen.

Neben dem Beats 1-Nachfolger „Apple Music 1“ startet „Apple Music Hits“ und „Apple Music Country“. Während der Hits-Sender populäre Chart-Musik und Lieblingslieder aus den 80ern, 90ern und 2000er-Jahren spielen soll, konzentriert sich der Country-Sender auf die namengebende Country-Musik. Hier dürften dann auch die Produktionen aus Apples gerade eben angekündigter Country-Casting-Show landen – ein Satz, von dem wir niemals vermutet hätten, diesen im Zusammenhang mit Apple zu Papier bringen bzw. in die Tastatur hacken zu müssen.

Laut Apple wird das hauseigene Musik-Programm gut angenommen. Seit dem Debüt von Apple Music vor fünf Jahren soll sich Beats 1 zu „einem der meistgehörten Radiosender der Welt entwickelt“ haben.

Das Live-Programm der neuen Apple-Radiosender wird aus Studios in New York, Los Angeles, Nashville und London gesendet.

Oliver Schusser, bei Apple seit 2018 als Top-Manager für Apple Music und Beats zuständig, kommentiert:

Wann immer er in den letzten fünf Jahren einen bedeutsamen Moment in der Musikkultur gab, dann war Beats 1 dabei, menschliche Kuratoren in den Vordergrund zu stellen und Zuhörer mit exklusiven Shows von einigen der innovativsten, respektiertesten und beliebtesten Menschen in der Musik anzuziehen. Jetzt bietet Apple Music Radio eine beispiellose globale Plattform für Künstler aller Genres, um über Musik zu sprechen, sie zu kreieren und mit ihren Fans zu teilen – und das ist erst der Anfang. Wir werden weiterhin in Live-Radio investieren und Möglichkeiten für Hörer auf der ganzen Welt schaffen, sich mit der Musik zu verbinden, die sie lieben.