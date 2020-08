Mineswifter macht Spaß: Minesweeper-App für Mac, iPad und iPhone

Die Universal-Applikation Mineswifter ist noch keine vierzehn Tage im Mac App Store erhältlich – in dessen amerikanischer Filiale kann sich der nur 5MB kleine Download aber schon über eine stattliche Anzahl an positiven 5-Sterne-Rezensionen freuen. Ausschlaggebend dafür scheint das Versprechend des für die App verantwortlichen Entwicklers Mike McFadden, alle in Mineswifter angebotenen Minesweeper-Spiele nur dann anzubieten, wenn sich diese auch logisch lösen lassen. Die frustrierende 50/50-Raterei entfällt in Mineswifter somit komplett.

Ansonsten gelten die bekannten Regeln: Zahlen auf dem virtuellen Spielbrett verraten, wie viele Bomben an das aktuelle Feld angrenzen, die Aufgabe des Spielers ist es diese per Rechtsklick zu Markieren und Bereiche ohne Bomben per Linksklick freizulegen. Wer mit der Maus ausrutscht bekommt dankenswerter Weise einen Undo-Button zum schnellen Rückgängigmachen der letzten Aktion angeboten.

Mineswifter bietet je nach Lust und Laune die drei unterschiedlichen Spielfeldgrößen Easy, Normal und Advanced an, die identischen Regeln folgen, die Spielzeit aber entsprechend verlängern.

Neben einfachen Zufalls-Spielen könnt ihr euch in Mineswifter auf Wunsch auch einer der täglichen Herausforderungen stellen und euch so mit dem Rest der Community messen. Die täglichen Herausforderungen informieren euch vor Spielantritt über die durchschnittliche Zeit der Community, zeigen den Prozentsatz der perfekt gelösten Spiele und die oft wahnsinnig schnellen Bestzeiten.

Auch für iPhone und iPad

Wer mag kann Mineswifter mit Apples Game Center verbinden und in den Einstellungen festlegen ob Töne, Tipps und farbige Hintergründe genutzt werden sollen. Zudem lässt sich die App auch auf iPhone und iPad laden.

Alternativ steht mit Evil Mineswifter eine weitere Minesweeper-App zum Download bereit, in der alle Spiele mindestens eine 50/50-Position beinhalten und dem Spieler ein Klick ins Blaue hinein zum Weiterkommen abverlangt wird.

Das komplett kostenfrei angebotene Hobby-Projekt stellt sich auf dieser Webseite vor.