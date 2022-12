Apple-Maulkorb: Schweigeklauseln für Mitarbeiter fallen

Druck, der nun zum Umdenken geführt hat. So hat Apple in einem Mitarbeiter-Memo nun angegeben, dass Bestimmungen, die Angestellte daran hindern würden über rechtswidriges Verhalten zu sprechen, nicht mehr durchgesetzt werden sollen. Zudem werde man in Zukunft Verbesserungen und Klarstellungen an entsprechenden Passagen vornehmen.

Ein Eingeständnis, das auch von Arbeitsrechtlern begrüßt wird. So hätten Mitarbeiter bei zukünftigen Fällen von Diskriminierung und Belästigung so direkt die Möglichkeit erlebtes und beobachtetes Verhalten zu Kommentieren und müssten sich keine Sorge mehr über mögliche Vertragsverletzungen machen.

