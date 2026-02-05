Apple Maps und Apple Ads in Europa nicht dominant

Die europäische Kommission stuft Apples Werbedienst „Apple Ads“ und das Kartenangebot „Apple Maps“ vorerst nicht als sogenannte Torwächter-Dienste im Sinne des Gesetzes über digitale Märkte (DMA) ein. Die Prüfer sind zu dem Schluss gekommen, dass beide Angebote nicht die Voraussetzungen erfüllen, um als zentrale Schnittstelle zwischen Unternehmen und Endnutzern zu gelten.

Anlass für die Prüfung war die im November von Apple an die Kommission übermittelte Mitteilung, dass die beiden Dienste die im DMA definierten Schwellenwerte erreicht haben. Das Gesetz sieht vor, dass besonders große Plattformdienste bestimmten Verpflichtungen unterliegen, sofern sie definierte Nutzer- und Umsatzschwellen überschreiten. Durch die stärkere Regulierung einflussreicher Plattformen soll kleineren Marktteilnehmern die Teilnahme am Wettbewerb erleichtert werden.

Apple hatte im Zusammenhang mit der Meldung dargelegt, warum Apple Ads und Apple Maps nach eigener Einschätzung keine bedeutenden Zugangsstellen für Kunden sind. Die Kommission hat diese Argumentation daraufhin überprüft und ist nun zu der Einschätzung gelangt, dass Apple in Bezug auf diese beiden Angebote tatsächlich keine marktübergreifende Kontrollstellung einnimmt.

Reichweite der Apple-Dienste in Europa eingeschränkt

In ihrer Begründung verweist die Kommission unter anderem auf die vergleichsweise geringe Nutzung von Apple Maps innerhalb der Europäischen Union. Zudem habe Apple Ads im europäischen Online-Werbemarkt nur eine begrenzte Reichweite und spiele dort ebenfalls eine untergeordnete Rolle. Beide Faktoren sprächen dagegen, die Dienste als wichtige Schnittstelle zwischen Unternehmen und Verbrauchern einzustufen.

Die Entscheidung betrifft ausschließlich Apple Ads und Apple Maps. Der bereits zuvor festgestellte Gatekeeper-Status Apples für andere zentrale Plattformdienste bleibt unberührt. Gleichzeitig kündigte die Behörde an, die weitere Entwicklung von Apple Ads und Apple Maps zu beobachten. Sollten sich Nutzung, Marktstellung oder Bedeutung der Dienste deutlich verändern, könne eine erneute Bewertung erfolgen.