Fire-TV-Fernseher: Neue Modelle mit überarbeiteter Technik

Amazon hat bereits im Herbst ein Update für seine smarten Fernsehgeräte angekündigt. Jetzt sind die neuen Modelle in Deutschland erhältlich und werden für begrenzte Zeit zum Einführungspreis angeboten.

Im Zentrum der Ankündigung steht die Fire-TV-Omni-QLED-Serie. Wir haben die erste Generation dieser Geräte im vergangenen Jahr ausführlich vorgestellt. Bei den neu erhältlichen Modellen ist das Bild laut Amazon rund 60 Prozent heller. Zudem wurde die Zahl der lokal gesteuerten Hintergrundbeleuchtungszonen nahezu verdoppelt. Helle und dunkle Bildbereiche sollen dadurch klarer voneinander getrennt dargestellt werden.

Die Geräte unterstützen die HDR-Darstellung mit Dolby Vision und HDR10+ Adaptive und verfügen über einen neuen Prozessor, der Leistungssteigerungen von bis zu 40 Prozent verspricht. Dies soll die Bedienung der Geräte etwa beim Starten von Apps oder beim Wechsel zwischen Menüs spürbar beschleunigen.

Die integrierten Sensoren erfassen Lichtverhältnisse und Bewegungen im Raum. Auf dieser Basis passen die Fernseher ihre Farbdarstellung an die Umgebung an und können automatisch Kunstwerke oder andere Bilder anzeigen, solange sich eine Person im Raum befindet. Die Sensorik kommt zudem bei interaktiven Bildschirmschonern zum Einsatz, bei denen Bewegungen Einfluss auf die Darstellung habe.

Die Bedienung erfolgt wie bei der Vorgängergeneration wahlweise über die Fernbedienung oder per integrierter Alexa-Sprachsteuerung.

Die Geräte der Fire-TV-Omni-QLED-Serie werden mit 50, 55, 65 oder 75 Zoll Bildschirmgröße angeboten und sind aktuell ab 479,99 Euro erhältlich.

Fire-TV-2- und Fire-TV-4-Serie ebenfalls neu

Begleitend dazu hat Amazon auch die Geräte der bei 169,99 Euro startendenFire-TV-2- und der ab 299,99 Euro erhältlichen Fire-TV-4-Serie aktualisiert. Die Fire-TV-2-Geräte sind jetzt auf HD-Auflösung ausgelegt, während die Fire-TV-4-Modelle 4K unterstützen. Beide Reihen sollen von einem neuen Quad-Core-Prozessor profitieren und laut Amazon bis zu 30 Prozent schneller arbeiten als ihre Vorgänger. Die Geräte unterstützen zudem erstmals die Omnisense-Technologie, also die sensorbasierten Aktivierungs- und Anzeigefunktionen.

Gezielte Sprachverstärkung mit Dialog-Boost

Als neues Feature hat Amazon zudem für alle neuen Fire-TV-Smart-TVs eine Funktion namens „Dialog-Boost“ integriert. Dialoge sollen dadurch verständlicher werden, ohne dass Hintergrundgeräusche insgesamt lauter eingestellt werden müssen.