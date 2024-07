maps.apple.com: Apples Karten landen endlich auch im Netz

Ziemlich genau zwölf Jahre nach ihrer Einführung sind Apple Straßenkarten erstmals auch in vollem Umfang über einen Webbrowser nutzbar. Unter der Webadresse beta.maps.apple.com bietet Apple jetzt eine Online-Version der Karten an, die nahezu ausschließlich über iPhone, iPad oder die Karten-App auf dem Mac aufgerufen werden konnten.

Routen, Restaurants und Reise-Guides

Die Web-Anwendung kennt derzeit noch keinen Login und bietet den Zugriff auf die Karten-Suche, eine noch sehr überschaubare Auswahl redaktionell ausgewählter Reise-Guides und einen gesonderten Bereich zur Routenplanung an. Unterstützt werden Safari, Edge und Chrome.

Hier stehen aktuell Auto- und Fußgängerrouten zur Verfügung, die beide auch die Verkehrssituation berücksichtigen und wie Googles Karten die Möglichkeit haben, eine gewünschte Abfahrts- beziehungsweise Ankunftszeit festzulegen.

Die Straßenkarten lassen sich auf Wunsch auch in einer hybriden Ansicht beziehungsweise als reine Satelliten-Karten anzeigen. Anwender können zudem Stecknadeln setzen, deren Position aber nicht ohne Weiteres teilen. Die Benutzeroberfläche der Karten setzt derzeit noch auf eine englische Sprachausgabe.

Bislang nur über DuckDuckGo verfügbar

Bislang konnten die Apple Karten im Web ausschließlich über die datensparsame Suchmaschine DuckDuckGo genutzt werden. Hier ließen sich die Straßenkarten aber nicht direkt ansteuern, sondern mussten über eine Suche zu Tage gefördert werden.

In der Kartenansicht verweist Apple zudem auf die Möglichkeit, das eigene Unternehmen und dessen Auftritt, einschließlich der Öffnungszeiten und der angezeigten Bilder, in Apple Karten zu verwalten. Zuletzt wurde mehrfach darüber berichtet, dass Apple seine Werbeanstrengungen in den Karten ausbauen will. Bei Google können Unternehmen für zusätzliche Sichtbarkeit in den Apple Karten bezahlen und sich über Anzeigen eine hohe Platzierung in den Suchergebnissen sichern, wenn Anwender mit wenig spezifischen Such-Eingaben wie etwa „Thai-Restaurant“ auf Erkundungstour gehen.