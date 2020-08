Apple-Aktie erklimmt neue Rekordhöhen

Die Apple-Aktie hat in dieser Woche kräftig Fahrt aufgenommen. Nicht nur, weil das Unternehmen am Donnerstag hervorragende Quartalszahlen veröffentlicht hat, sondern auch mit Blick auf den für diesen Monat angekündigten 4-zu-1-Aktiensplit. Ende August erhalten Aktionäre für jede Apple-Aktie, die sich am 24. August nach Börsenschluss in ihrem Besitz befindet, drei zusätzliche Aktien des Unternehmens.

In den vergangenen Tagen hat die Apple-Aktien sowohl in Deutschland als auch an der Wall Street neue Rekordwerte geschrieben. In Deutschland wurde zwischenzeitlich ein Kursstand von 380,60 Euro erreicht, in den USA liegt das Rekordhoch jetzt bei 446,55 Dollar. Damit hat sich Apple erneut auch wieder auf Platz 1 in der Liste der wertvollsten börsennotierten Firmen der Welt katapultiert und den zuvor führenden Ölkonzern Saudi Aramco auf Platz 2 verwiesen.

Apple wieder wertvollstes Unternehmen der Welt

Apple schmückt sich aktuell mit einer Marktkapitalisierung von knapp 1,9 Billionen Dollar. Der Drittplatzierte Microsoft bringt es auf 1,64 Billionen Dollar, gefolgt von Amazon mit einem Wert von 1,55 Billionen Dollar und der Google-Mutter Alphabet mit 1,4 Billionen Dollar.

Zuletzt wurde die Apple-Aktie im Juni 2014 geteilt. Damals wurde ein Split im Verhältnis 7 zu 1 vollzogen. Optimisten gehen davon aus, dass nicht nur die Ankündigung der Aufteilung sondern auch der auf diese Weise gesenkte Kurswert für einen weiteren Boom des Apple-Papiers sorgen.