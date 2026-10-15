Xiaomi Robot Vacuum 6: Zwei neue Modelle mit bis zu 35.000 Pascal

Xiaomi hat seine ersten Reinigungsroboter bereits vor rund zehn Jahren nach Deutschland geliefert. Die Geräte waren schon damals mit einer App-Anbindung ausgestattet und konnten mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis punkten. Zwischenzeitlich wurden die Geräte über mehrere Generationen hinweg weiterentwickelt.

Ganz neu schickt der Hersteller nun die Modelle Xiaomi Robot Vacuum 6 und der Xiaomi Robot Vacuum 6 Max ins Rennen, die mit hoher Saugleistung und einer rotierenden Wischwalze mit Frischwasserversorgung ausgestattet sind. Die Geräte unterscheiden sich insbesondere bei der Hinderniserkennung, der Saugleistung und den Möglichkeiten, Türschwellen zu überwinden.

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max für 999 Euro

Der teurere Modell, der Xiaomi Robot Vacuum 6 Max, kostet 999 Euro und bietet eine Saugleistung von bis zu 35.000 Pascal. Mithilfe von drei Kameras und einer KI-gestützten Bilderkennung soll der Roboter mehr als 200 unterschiedliche Hindernisse, über 80 Möbeltypen und 47 Arten von Verschmutzungen erkennen können. Abhängig vom erkannten Hindernis oder der Verschmutzung passt das Gerät seine Reinigung an oder umfährt bestimmte Bereiche, um beispielsweise das Verteilen von Flüssigkeiten zu vermeiden.

Beim Wischen setzt Xiaomi auf eine kontinuierlich mit Frischwasser versorgte Walze. Drei ausfahrbare Reinigungsmodule sollen dafür sorgen, dass auch schwer zugängliche Bereiche entlang von Wänden und Möbeln gereinigt werden.

Mithilfe von zwei ausfahrbaren mechanischen Füßen soll das Gerät Hindernisse mit einer Höhe von bis zu sechs Zentimetern überwinden. Dank eines versenkbaren Lasersensors soll der Roboter auch unter Möbel mit einer Durchfahrtshöhe von nur 9,3 Zentimetern fahren können.

Basismodell für 649 Euro

Der günstigere, für 649 Euro erhältliche Xiaomi Robot Vacuum 6 erreicht laut Hersteller eine Saugleistung von bis zu 30.000 Pascal. Auch hier kommt eine kontinuierlich mit Frischwasser versorgte Wischwalze zum Einsatz. Die Hinderniserkennung unterstützt mehr als 200 verschiedene Objekttypen, und der Roboter kann Hindernisse von bis zu vier Zentimetern überwinden.

Beide Modelle werden mit einer Basisstation geliefert, die den Staubbehälter automatisch entleert, die Wischelemente mit heißem Wasser reinigt und anschließend trocknet.

Die Bedienung erfolgt entweder direkt am Gerät oder über die Xiaomi Home App. Zudem können die Geräte über Amazon Alexa und Google Assistant gesteuert werden.