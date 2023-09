Satellite Plug für Zendure SolarFlow, Jackery mit neuem Mini-Generator

Der für seine Powerstations bekannte Anbieter Jackery hat eine neue Kleinstlösung für die Nutzung von Solarstrom unterwegs vorgestellt. Zendure, Anbieter des Balkonkraftwerk-Zwischenspeichers SolarFlow hat mit dem Satellite Plug einen neuen Zwischenstecker vorgestellt, der den Verbrauch des gespeicherten Solarstroms nicht mehr stur an Tageszeiten, sondern an den effektiven Bedarf koppeln soll.

Satellite Plug für Zendure SolarFlow

Den intelligenten Zwischenspeicher für Balkonkraftwerke, den der Anbieter Zendure unter der Bezeichnung SolarFlow anbietet, haben wir bereits ausführlich getestet und vorgestellt.

Zendure SolarFlow: Der Balkonkraftwerk-Speicher im Einsatz

SolarFlow sichert den tagsüber geernteten Sonnenstrom in bis zu vier stapelbaren Akkus mit einer maximalen Kapazität von 3.840 Wh und gib diesen dann zu selbst gewählten Zeiten wieder an das Hausnetz ab. So „verpufft“ der in den Sonnenstunden geerntete Strom nicht, sondern lässt sich auch während abendlicher Lastspitzen (etwa zum Start des Wäschetrockners) nutzen.

Mit dem neuen Satellite Plug hat der Anbieter heute offiziell seinen smarten Zwischenstecker vorgestellt, der sich um die Kommunikation zwischen Verbrauchern und dem Speicher auf dem Balkon kümmern soll. Die so genannten Satellite Plugs können die SolarFlow-Ausgangsleistung automatisch anpassen und behalten den Stromverbrauch im Blick. Pro Satellite Plug verlangt Zendure 29,99 Euro.

Energie steuern mit dem Satellite Plug Fernsteuerung über smarte App

Automatische Anpassung der Ausgangsleistung von SolarFlow

Echtzeit-Anzeige des Schaltzustands und der Ausgangsleistung

Ein- und Ausschalten sowie Zeit- und Countdown-Einstellungen über die App

Analyse und Optimierung des täglichen/wöchentlichen/monatlichen Stromverbrauchs

Sichere Nutzung dank Überlastungs- und Kinderschutzfunktion

Jackery mit neuem Mini-Generator

Jackery hat eine neue ultramobile Solarstrom-Lösung am Start. Im Rahmen der Berliner Funkausstellung IFA hat der Anbieter nicht nur den Explorer 1000 Plus sondern auch den Explorer 300 Plus vorgestellt.



Bei beiden Modellen handelt es sich um neue LiFePO4-Powerstations die mit zusätzlichen Solar-Segeln, App-Anbindung und kompakter Größe um Käufer werben und ab sofort verfügbar sind. Highlight für Camper und Reisende mit wenig Platz ist der Mini-Solargenerator Explorer 300 Plus mit dem Solarsegel SolarSaga 40 Mini.

Dieser kommt inklusive seines Tragegriffs auf Maße von lediglich 23 cm × 16 cm × 17 cm. Bei einem Gewicht von gerade mal 3,8 Kilogramm bietet das kompakte Modell dennoch 288 Wattstunden Kapazität und 300 Watt Dauerleistung für angeschlossenen Verbraucher. Zwei USB-C-Ports und das ebenfalls sehr kleine 40-Watt-Solarsegel machen aus dem Explorer 300 Plus eine praktische Lösung für das Auto.

Kostenpunkt: 349 Euro beziehungsweise 449 Euro mit dem 97 cm x 30 cm großem Sonnenselgel, dass sich auf nur 25 cm x 30 cm zusammenklappen lässt. Der ebenfalls neu vorgestellte Explorer 1000 Plus ist für 1299 Euro gelistet. Zum heutigen Verkaufsstart werden beide Geräte mit Nachlässen angeboten.