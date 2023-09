SwitchBot S10: Erster Saugroboter mit Wasser-Festanschluss

Vorbestellungen für den neuen SwitchBot S10 sollen am 13. Oktober auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter anlaufen. Anvisiert wird ein Verkaufspreis in Höhe von 1.199 US-Dollar.

Was seine technische Ausstattung angeht ist der SwitchBot S10 auf der Höhe der Zeit, saugt mit souveränen 6.500 Pa, setzt auf eine zeitgemäße LiDAR-Navigation und hebt sein Wischmodul bei der Teppichfahrt automatisch an. ü

SwitchBot hat den Wasser-Festanschluss nicht in die Absaug- und Basisstation des Saugroboters integriert, sondern stellt diese als gesondertes Modul bereit, das sich unter der Spüle, in der Waschküche oder vor entsprechenden Leitungszugängen platzieren lässt und direkt mit Frisch- und Abwasserleitungen verbunden wird.

