Apple Karten: USA nun vollständig überarbeitet

Im Sommer 2018 hat Apple eine grundlegende Überarbeitung von „Apple Maps“ angekündigt. Die hauseigenen Karten sollen künftig besser mit der Konkurrenz von Google mithalten können, ja diese in einigen Bereichen sogar übertrumpfen. Das Projekt nimmt viel Zeit in Anspruch, doch nach anderthalb Jahren hat Apple US-Berichten zufolge die versprochenen Änderungen nun für das gesamte Gebiet der USA eingepflegt zu haben.

