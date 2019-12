HomeKit-Update für eufyCam 2C auf Anfrage erhältlich

Besitzer des seit Monatsbeginn in Deutschland erhältlichen Sicherheitskamera-Sets eufyCam 2C können vorab Zugriff auf die noch nicht generell verfügbare HomeKit-Funktionalität der Kameras erhalten. Der Support des Anbieters stellt das erforderliche Update auf Anfrage bereit.

Um die dafür erforderliche Firmware 2.0.6.3 für die Basisstation der Kameras zu erhalten, müsst ihr den Herstellersupport unter der E-Mail-Adresse [email protected] kontaktieren. Das Update sollte dann innerhalb von zwölf Stunden für euer Benutzerkonto bereitgestellt werden, achtet diesbezüglich auf eine entsprechende Antwort auf eure Anfrage.

Anzumerken ist, dass es sich hier weiterhin nicht um die Verfügbarkeit von HomeKit Secure Video handelt. Die Kameras arbeiten nach dem Update lediglich als gewöhnliche HomeKit-Kameras, werden also in der Home-App angezeigt aber bieten noch keine erweiterten Funktionen wie Videospeicherung in iCloud oder die automatische Erkennung von Personen und dergleichen.