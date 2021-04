Apple kann Mac-Verkaufszahlen im ersten Quartal verdoppeln

Die Markteinführung der ersten Macs mit eigenen Prozessoren hat das Computergeschäft von Apple kräftig angekurbelt. Den Marktforschern IDC zufolge hat Apple in den ersten drei Monaten 2021 mehr als doppelt so viele Rechner verkauft, als im gleichen Zeitraum im Jahr zuvor.

Zwischen Januar und März dieses Jahres hat Apple demnach knapp 6,7 Millionen Macs verkauft. Apple hält damit acht Prozent des weltweiten PC-Markts und konnte sich an Acer vorbei hinter Lenovo, HP und Dell auf den vierten Platz schieben.

Die erfolgreichen Apple-Zahlen fallen in eine Periode, in der auch die andern Hersteller deutlich zulegen konnten. Apple lässt die Konkurrenz mit Blick auf das Wachstum allerdings deutlich zurück und schreibt im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von satten 111,5 Prozent.

Ein Teil dieses hervorragenden Ergebnisses dürfte auch der Tatsache geschuldet sein, dass sich zahlreiche Apple-Kunden im Anschluss an die erste Ankündigung des Wechsels von Intel zu eigenen Prozessoren erst einmal zurückgehalten haben. Wenngleich Apple seine Rechner zwar teils weiterhin mit den Intel-Chips anbietet, ist die Nachfrage insbesondere nach den neuen und preislich ausgesprochen attraktiven Modellen mit Apple-Prozessoren enorm. Bereits in den letzten Monaten des vergangenen Jahres konnte Apple hier deutlich zulegen.

Für einen weiteren positiven Schub mit Blick auf Apples Verkaufszahlen dürfte die noch für dieses Jahr erwartete Ankündigung weiterer mit Apple-Prozessoren ausgestatteter Rechner sorgen. Als nächstes stehen vermutlich der iMac und weitere Notebooks auf dem Plan.

Insgesamt wurden im ersten Quartal dieses Jahres knapp 84 Millionen Computer verkauft, 30 Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Den größten Anteil daran teilen sich Lenovo und HP mit jeweils rund 20 Millionen verkauften Geräten.

Die Marktforscher erwarten zudem, dass sich die erhöhte Nachfrage über die gesamte Branche hinweg weiter anhält. So hätten die Hersteller aufgrund der Lieferschwierigkeiten im Komponentenbereich teils immer noch offene Aufträge aus dem vergangenen Jahr abzuarbeiten, während die Nachfrage durch die Pandemie bedingt ungebremst anhalte.