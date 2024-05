Apple-ID zurückgesetzt? Anwendungsspezifische Passwörter gehen mit verloren

Mag sein, dass es euch noch gar nicht aufgefallen ist. Aber wenn ihr von den massiven Apple-ID-Problemen in der vergangenen Woche betroffen wart, solltet ihr – sofern genutzt – die von euch vergebenen anwendungsspezifischen Passwörter überprüfen. Sofern ihr um die Apple-Probleme zu beheben euer Apple-ID-Passwort zurückgesetzt habt, wurden zuvor vergebene anwendungsspezifische Passwörter komplett gelöscht.

Diese Funktion ist ein Automatismus, den Apple als zusätzlichen Schutz für die Apple-ID eingeführt hat. Was prinzipiell sicherlich sinnvoll ist, sollte allerdings in einigen Punkten dringend verbessert werden. So ist hier besonders ärgerlich, dass betroffene Nutzer keinen Hinweis auf diesen Vorgang erhalten, sondern erst nach und nach selbst feststellen müssen, dass einzelne Dienste nicht mehr wie zuvor funktionieren. Beispielsweise haben uns Leser angeschrieben, die sich darüber gewundert haben, dass ihre Echo-Geräte mit Bildschirm plötzlich keine Ereignisse aus verknüpften Apple-Kalendern mehr angezeigt haben.

Nachträglich kein Verlauf einsehbar

Ebenfalls nicht gerade anwenderfreundlich ist die Tatsache, dass man nachdem die anwendungsspezifischen Passwörter automatisch von Apple gelöscht wurden nicht mehr sehen kann, wo diese Art der Zugangsgenehmigung zuvor verwendet wurde. Falls ihr lieber zu viel als zu wenig E-Mails archiviert, könnt ihr in eurem Posteingang nach dem Satz „Für deine Apple-ID wurde ein anwendungsspezifisches Passwort erstellt“ suchen. Apple schickt jedes Mal, wenn ein solches Passwort erstellt wurde, eine E-Mail und nennt darin auch den von euch vergebenen Betreff wie zum Beispiel „Amazon Alexa“.

Sinnvoll für die Zukunft scheint es allerdings, wenn ihr eine für euch stets zum Zugriff verfügbare Liste mit den auf diese Weise genutzten Diensten von Drittanbietern erstellt. So seid ihr euch sicher, dass auch nach dem Ändern eures Apple-ID-Passworts alles wie der wie gehabt funktioniert.