Fire HD 8: Das kleine Amazon-Tablet in vier neuen Varianten

Amazon bietet das Fire HD darüber hinaus auch in frisch überarbeiten Versionen für Kinder von drei bis sieben Jahren beziehungsweise als Pro-Version für Kinder im Schulalter an. Die Geräte beinhalten eine für Kinder optimierte Hülle, einen erweiterten Garantieumfang und zusätzliche inhaltliche Optionen. Hier liegt der Preis für beide Varianten bei 159,99 Euro.

Amazon hat seine kleinen Fire-Tablets überarbeitet. Fortan umfasst die Kategorie mit dem Fire HD 8 , Fire HD 8 Plus, Fire HD 8 Kids und Fire HD 8 Kids Pro insgesamt vier Geräte. Mit einer Bildschirmgröße von 8 Zoll sind die neuen Tablets in ihrer Größe in etwa mit dem iPad mini vergleichbar. Das kleine Apple-Tablet hat einen 8,3 Zoll großen Bildschirm und einen eleganteren, dünneren Rand.

