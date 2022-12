Apple-Guthaben: Auch Einzelhandel lockt jetzt mit „Passiv-Rabatt“

Der Passiv-Rabatt scheint nun auch im Einzelhandel angekommen zu sein. So bietet die Discount-Kette NETTO jetzt ein mit der Amazon-Aktion vergleichbares Angebot. Wer bis Samstag, 17. Dezember Apple-Guthaben erwirbt, bekommt 10 Prozent des gewählten Betrages (bis maximal 250 Euro) als Gutschein für den nächsten NETTO-Einkauf zurück. Anders als der Blätter-Prospekt vermuten lässt, gilt die Aktion ausschließlich in den Filialgeschäften. Online lassen sich lediglich die Guthabenkarten von Airbnb bestellen.

Angefangen hat der Online-Händler Amazon bereits im vergangenen Monat mit der Guthaben-Strategie, die seit gestern auch wieder für die laufende Woche gilt: Wer Apple-Guthaben in Höhe von 100 Euro bei Amazon erwirbt , der bekommt einen Amazon-Gutschein in Höhe von 10 Euro oben drauf.

