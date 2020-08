Apple TV+: Zweite Staffel für „Ted Lasso“, erster Trailer für „On the Rocks“

Zweite Staffel für „Ted Lasso“

Der letzte nennenswerten Neuzugang bei Apple TV+ liegt erst eine Woche zurück. Am 14. August startete mit „Ted Lasso“ ein neues Comedy-Format.

Jason Sudeikis spielt in der Komödie einen American-Football-Trainer aus Kansas, der von einem englischen Profi-Club als Trainer gebucht wird. In seinem neuen Job geht es allerdings nicht um American Football, sondern um das europäischen Fußball-Spiel – ein Sport, von die namengebende Hauptfigur Theodore „Ted“ Lasso nicht die geringste Ahnung hat.

Jetzt hat Apple bekanntgegeben, dass „Ted Lasso“ in die Verlängerung gehen wird. Die ersten drei Folgen der Serie kommt bei den aktiven Apple TV+-Zuschauern offenbar so gut an, dass eine zweite Staffel bereits in Auftrag gegeben wurde. Am morgigen Freitag wird Apple Folge 4 der 1. Staffel freigeben.

Erster Trailer für „On the Rocks“

Derweil zeigt der YouTube-Kanal des Video-Streaming-Dienstes einen ersten Trailer für On the Rocks mit Bill Murray, Rashida Jones und Marlon Wayans.

Der Plot hier: Angesichts plötzlicher Zweifel an ihrer Ehe schließt sich eine junge New Yorker Mutter und Schriftstellerin (Rashida Jones) mit ihrem überlebensgroßen Playboy-Vater (Bill Murray) zusammen, um ihren Ehemann (Marlon Wayans) zu beschatten. „On the Rocks“ ist eine bittersüße Komödie über Beziehungen, geschrieben und inszeniert von Sofia Coppola.