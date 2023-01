Apple-Event im März? Pro-Notebooks angeblich erneut verspätet

Im vergangenen Jahr hat Apple Anfang März seine ersten Hardware-Neuheiten präsentiert. Bei der „Peek Performance“ genannten Veranstaltung spielten das iPhone SE und das neue iPad Air fast eine Nebenrolle, hatte Apple-Chef Tim Cook doch den neuen Prozessor M1 Ultra sowie den Mac Studio und das Apple Studio Display im Gepäck.

Ob wir in diesem Jahr ebenfalls derart früh die ersten neuen Produkte aus dem Mac-Bereich zu Gesicht bekommen, bleibt weiterhin spannend. Verunsicherung diesbezüglich streut nicht zuletzt ein Bericht des Branchenmagazins DigiTimes, in dem die Rede davon ist, dass sich die von vielen Nutzern bereits sehnlichst erwarteten Updates für die MacBook-Pro-Modelle mit 14 und 16 Zoll Bildschirmgröße einmal mehr verzögern.

Zwar werden diesbezüglich keine weiteren Details genannt, doch scheint es nicht ganz abwegig, dass sich die Probleme, die wir über die vergangenen Monate hinweg im Umfeld der asiatischen Produktionsstätten der Apple-Partner gesehen haben, auch auf Apples Mac-Segment auswirken. Auf das iPhone bezogen scheint Apple inzwischen das Schlimmste überstanden zu haben, die neuen Modelle sind nun wieder kurzfristig lieferbar.

Die beiden MacBook-Pro-Modelle mit 14 und 16 Zoll sind mit einem M1-Prozessor ausgestattet seit November 2021 auf dem Markt und warten darauf, mit dem neueren M2-Prozessor von Apple bestückt zu werden.

Viel dringender scheint dagegen jedoch der zuletzt 2020 aktualisierte Mac mini auf ein Update zu warten. Hier hat Apple neben der mittlerweile gut zwei Jahre alten M1-Version zudem noch das aus dem Jahr 2018 stammende Modell mit Intel-Prozessor im Programm.

The Apple Silicon Mac Pros in testing currently run macOS 13.3. The X.3 macOS release is typically out in spring. https://t.co/Pq4jhEu7BA

— Mark Gurman (@markgurman) January 11, 2023