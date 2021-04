Apple Event im Livestream: Um 19 Uhr habt ihr diese Optionen

Um 19 Uhr deutscher Zeit lädt Apple heute zum Hardware-Event „Spring Loaded“. Zwar erwarten wir lediglich die Freigabe eines vorproduzierten Marketing-Videos, dieses wird Apple initial jedoch als Livestream und nicht zum Download zur Verfügung stellen, was ein schnelles Vorspulen unmöglich macht. Wer früh wissen will, was das erste Apple-Event im laufenden Jahr auffährt, kommt am Livestream also nicht vorbei.

Offizieller Stream im Browser…

Diesem lässt sich über mehrere Zugangswege beiwohnen. Offiziell lädt Apple um 19:00 Uhr auf die US-Sonderseite apple.com/apple-events ein und streamt die Veranstaltung hier direkt in den Browser.

… auf YouTube und Apple TV

Darüber hinaus wird der Livestream auf dem Apple TV, auf iPhone, iPad und auf dem Mac über die Apple TV-Applikation ausgestrahlt, die spätestens gegen 18 Uhr eine entsprechende Kachel zum Zugriff auf das „Spring Loaded“-Event anbieten sollte.

Auf dem Video-Portal YouTube hat Apple zudem bereits einen Platzhalter für den Livestream eingerichtet (1698 Nutzer warten bereits), der sich hier, bei ausgeschalteten YouTube-Kommentaren, mitverfolgen lässt.

iPad, Pencil, iMac, iOS, Apple Podcasts+

Erwartet wird die Vorstellung neuer Hardware-Produkte, zu denen ein überarbeitetes iPad Pro, ein neue Apple Pencil und eventuell auch neue iMacs gehören könnten.

Im Service-Bereich dürfte Apple genauer auf das „Wo ist?“-Netzwerk eingehen, könnte mit Apple Podcasts+ einen neuen Abo-Dienst starten, der die Bezahlung von Premium-Podcasts ermöglicht und dürfte zahlreiche System-Aktualisierungen veröffentlichen. Unter anderem erwarten wir die Freigabe von iOS 14.5 und macOS 11.3.

Nach dem Event wird Apple dieses als Aufzeichnung über YouTube und als Download über das eigene Podcast-Portal anbieten. Auf ifun.de werden wir euch zeitnah über alle relevanten Neuvorstellungen informieren.