Apple erklärt: Vergessene Logins, Bluetooth-Maus am iPad

Apple Deutschland hat zwei neue Erklärvideos veröffentlicht, die sich mit dem Betrieb einer Bluetooth-Maus am iPad und dem Zurücksetzen vergessener Apple ID-Passwörter beschäftigen.

Das Maus-Video referenziert den Support-Artikel #HT211009 („Eine Bluetooth-Maus oder ein Bluetooth-Trackpad mit dem iPad verbinden“) und fasst noch mal zusammen, welche Schritte bei der Verbindung von iPad und drahtloser Maus abgearbeitet werden müssen.

Das Passwort-Video läuft ebenfalls mit einer Spielzeit von unter 60 Sekunden ein und erinnert an die positiven Nebenwirkungen der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Diese gestattet das Zurücksetzen vergessener Login-Daten direkt in den Geräte-Einstellungen. Auch hier bietet Apples Support-Datenbank unter der ID #HT201487 („Bei vergessenem Apple-ID-Passwort“) detailliertere Informationen an.

So verwendest du eine Bluetooth Maus mit deinem iPad

So setzt du auf deinem iPhone, iPad oder iPod touch dein Apple ID Passwort zurück