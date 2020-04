Apple erklärt Details: Akku-Gesundheit unter macOS 10.15.5

Mit leichter Verzögerung hat Apple inzwischen einen Hilfe-Artikel zur Überwachung der Akku-Gesundheit bei tragbaren Macs veröffentlicht.

Die Funktion wurde in der Nacht auf Freitag von der zweiten Vorabversion des Mac-Betriebssystems macOS Catalina 10.15.5 eingeführt und von Apple vorab gegenüber mehreren amerikanischen Medienvertretern angekündigt.

Nun lässt sich schwarz auf weiß (derzeit jedoch ausschließlich in englischer Sprache) nachlesen, was in den Briefings kommuniziert wurde: macOS Catalina 10.15.5 wird ein neues Akku-Management einführen, das die Lebensdauer der MacBook-Akkus verbessern soll.

Apple erklärt in dem Support-Dokument #HT211094 („Wie man die Funktion zur Verwaltung des Batteriezustands steuert“):

Die Funktion zur Verwaltung des Batteriezustands in macOS 10.15.5 wurde entwickelt, um die Lebensdauer Ihrer Batterie zu verbessern, indem die chemische Alterungsrate reduziert wird. Die Funktion tut dies durch Überwachung des Temperaturverlaufs Ihres Akkus und seiner Lademuster. Basierend auf den so gesammelten Messwerten kann das Batteriezustandsmanagement in diesem Modus die maximale Ladung des Akkus reduzieren. Dies geschieht je nach Bedarf, um sicherzustellen, dass Ihr Akku auf ein Niveau aufgeladen wird, das für Ihren Gebrauch optimiert ist, wodurch die Abnutzung des Akkus verringert und seine chemische Alterung verlangsamt wird. Die Akkustabilitätsverwaltung wirkt sich zwar positiv auf die langfristige Lebensdauer des Akkus aus, kann aber auch die Zeit verringern, die Ihr Mac mit einer Akkuladung läuft, wenn Kapazitätsgrenzen gelten. Wenn es Ihre Priorität ist, dass Ihr Mac-Notebook vor dem Aufladen so lange wie möglich hält, können Sie die Funktion abschalten.

Das Akku-Management wird standardmäßig auf allen MacBooks mit Thunderbolt 3-Ports aktiviert sein, sobald diese auf macOS 10.15.5 aktualisiert wurden.

Ausschalten lässt sich dieses in Systemeinstellungen > Energie Sparen > Batteriezustand > Optimiertes Laden der Batterie.