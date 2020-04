Amazon #AtHome: Gratis-Inhalte für Fire TV & Tablet

Amazons Sandeep Gupta, Chef der Fire TV-Abteilung im Unternehmen, hat heute den bevorstehenden Start des „Amazon #AtHome“-Angebotes angekündigt.

Das in Kooperation mit über 100 Content-Partnern geschnürte Gratis-Paket soll in „herausfordernde Zeiten“ wie diesen dafür sorgen, dass Familien zu Hause gut unterhalten und informiert werden.

Amazon #AtHome ist ein neuer Bereich auf Fire TV und Fire Tablet der kuratierte Entertainment-Inhalte in Kategorien wie “Bleib informiert” oder “Neu und im Trend” anbieten wird und allen Anwendern komplett kostenfrei angeboten werden soll.

Noch heute wird Amazon #AtHome in den USA starten, in Kürze soll das Angebot dann auch in Deutschland, Grossbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Japan, Kanada und Indien verfügbar sein.

Zum Auftakt sind unter anderem mit von der Partie:

Entertainment

SHOWTIME: Billions, Homeland, Green Book

HBO: Silicon Valley, The Sopranos, The Lego Movie 2: The Second Part

CBS All Access: Star Trek: Picard, The Twilight Zone, Blue Bloods

Sling TV: Game Show Network, ESPN, Food Network

Gesundheit und Sport

Peloton

Beachbody On Demand

Gaia

Yoga International

Joyn

Kinder und Familie

Prime Video: Pete the Cat, The Stinky Dirty Show, PBS KIDS series

Boomerang: Saturday Morning Cartoons

IMDb TV: Paddington, Spider-Man, Megamind

The CW: Nancy Dew and Katy Keene

Tubi: Shrek Ever After, Shaun the Sheep Movie, Rock Dog

Cartoon Network: Victor and Valentino, Team Titans GO!, Craig of the Creek

Bildung für Kinder